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Nichelino-Stupinigi-Vinovo | 26 ottobre 2026, 16:14

Teatro Superga, buona la replica: il ricordo di Piero Angela conquista il pubblico

La “Meraviglia del Tutto” di Massimo Polidoro ha inaugurato la nuova stagione del teatro di Nichelino

Un momento dello spettacolo di sabato sera

Un momento dello spettacolo di sabato sera

Buona la prima, verrebbe da dire, pensando al grande riscontro di pubblico e di critica al Superga sabato sera, con Massimo Polidoro e la sua “Meraviglia del Tutto”, che dopo il concerto jazz sotto il murale di Piero Angela, ha 'riportato in vita' il grande divulgatore scientifico sul palco del teatro di Nichelino.

"Piero Angela continua a vivere"

"A distanza di anni dalla sua scomparsa terrena, Piero continua a vivere nella curiosità, nelle domande e nella voglia di comprendere delle tante persone che ieri sera sono venute a teatro per ripercorrere una vita al servizio della divulgazione culturale e scientifica, capace di rendere accessibile il sapere offrendo a tutte e a tutti gli strumenti per conoscere il mondo e costruire un pensiero libero", ha sottolineato l'assessore Fiodor Verzola.

"Una serata di emozioni intense, durante la quale Massimo ci ha regalato uno spaccato intimo della sua storia, facendoci incontrare anche l’uomo dietro la figura pubblica che abbiamo imparato ad amare - ha concluso Verzola - adesso avanti così, con una rassegna ricca di appuntamenti imperdibili".

m.d.m.

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