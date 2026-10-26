L'arte di rinascere: il libro di Roberto Canu sul valore del cambiamento e dell'inclusione fa tappa a Torino

Un'opportunità di senso e la difficoltà in un'occasione concreta di crescita. È questa la riflessione al centro de "L'arte di rinascere", il volume firmato da Roberto Canu ed edito da Davide Falletta Editore, che verrà presentato venerdì 30 ottobre, dalle 9 alle 12.30, negli spazi dell'Area 12 Shopping Center in strada Altessano 141 a Torino. Un appuntamento aperto al pubblico e a fruizione gratuita, pensato come un momento di condivisione e confronto aperto alla città.

​Un percorso tra esperienza personale e strumenti pratici

​Partendo dalla propria storia, Roberto Canu accompagna il lettore in un viaggio attraverso i meccanismi che orientano le scelte quotidiane e la percezione della realtà. Il testo, scritto con un linguaggio accessibile anche ai non addetti ai lavori, invita a superare le gabbie interiori per riscoprire il proprio potenziale innato. Roberto Canu — filantropo, imprenditore, formatore certificato AIF e presidente dell'associazione Tribe®Up & Down APS — ha anche ideato il progetto sociale del Bar Formativo, uno spazio pensato per valorizzare l'autonomia e i talenti di giovani con deficit cognitivi.

​Come viene evidenziato all'interno dell'opera: "La differenza non sta soltanto nelle buone idee, ma nell'avere un metodo che metta davvero le persone al centro, trasformando il talento innato di ciascuno in opportunità concrete di crescita".

​Il programma della mattinata e gli interventi istituzionali

​L'incontro prenderà il via alle 9 con la relazione dello stesso Roberto Canu, incentrata sui temi dell'inclusione sociale e sul valore della diversità.

​Alle 10 il dibattito affronterà i temi del terzo settore grazie al contributo di Silvio Magliano, consigliere regionale del Piemonte. A seguire, alle 11, è previsto l'intervento di Maria Grazia Grippo, presidente del Consiglio comunale della Città di Torino. La mattinata si concluderà alle 12 con lo spazio dedicato alle domande del pubblico e il tradizionale firma copie con l'autore.