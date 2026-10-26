L'arte di rinascere: il libro di Roberto Canu sul valore del cambiamento e dell'inclusione fa tappa a Torino

Un'opportunità di senso e la difficoltà in un'occasione concreta di crescita. È questa la riflessione al centro de "L'arte di rinascere", il volume firmato da Roberto Canu ed edito da Davide Falletta Editore, che verrà presentato venerdì 30 ottobre, dalle 9 alle 12.30, negli spazi dell'Area 12 Shopping Center in strada Altessano 141 a Torino. Un appuntamento aperto al pubblico e a fruizione gratuita, pensato come un momento di condivisione e confronto aperto alla città.
Un percorso tra esperienza personale e strumenti pratici
Partendo dalla propria storia, Roberto Canu accompagna il lettore in un viaggio attraverso i meccanismi che orientano le scelte quotidiane e la percezione della realtà. Il testo, scritto con un linguaggio accessibile anche ai non addetti ai lavori, invita a superare le gabbie interiori per riscoprire il proprio potenziale innato. Roberto Canu — filantropo, imprenditore, formatore certificato AIF e presidente dell'associazione Tribe®Up & Down APS — ha anche ideato il progetto sociale del Bar Formativo, uno spazio pensato per valorizzare l'autonomia e i talenti di giovani con deficit cognitivi.
Come viene evidenziato all'interno dell'opera: "La differenza non sta soltanto nelle buone idee, ma nell'avere un metodo che metta davvero le persone al centro, trasformando il talento innato di ciascuno in opportunità concrete di crescita".
Il programma della mattinata e gli interventi istituzionali
L'incontro prenderà il via alle 9 con la relazione dello stesso Roberto Canu, incentrata sui temi dell'inclusione sociale e sul valore della diversità.
Alle 10 il dibattito affronterà i temi del terzo settore grazie al contributo di Silvio Magliano, consigliere regionale del Piemonte. A seguire, alle 11, è previsto l'intervento di Maria Grazia Grippo, presidente del Consiglio comunale della Città di Torino. La mattinata si concluderà alle 12 con lo spazio dedicato alle domande del pubblico e il tradizionale firma copie con l'autore.