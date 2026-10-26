Daniele Gatti e la Sächsische Staatskapelle Dresden aprono la nuova stagione dei Concerti del Lingotto

Quasi cinque secoli di storia racchiusi in un suono che la tradizione chiama semplicemente «Dresdner Klang». Fondata nel 1548, la Sächsische Staatskapelle Dresden è una delle orchestre più antiche del mondo: Wagner la definì la sua «arpa miracolosa» e Richard Strauss le affidò la prima esecuzione di nove delle sue opere. È questa formazione a inaugurare giovedì 29 ottobre alle 20.30, all'Auditorium Giovanni Agnelli, la Stagione 2026–2027 dei Concerti del Lingotto, sotto la guida del suo direttore principale Daniele Gatti: un ritorno, il tredicesimo, che lo conferma la bacchetta più presente nella storia della rassegna e che per la prima volta lo vede alla testa della compagine sassone. Al centro del programma pagine dal Parsifal di Richard Wagner e la Seconda Sinfonia di Johannes Brahms: repertorio che direttore e orchestra custodiscono come parte della propria identità.

