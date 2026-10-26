Una Notte a Paratissima: la serata di Club Silencio per la Art Week

Giovedì 29 ottobre Club Silencio inaugura la XXII edizione di Paratissima, FOOLISH, con la music selection di BPM Music Collective! Dalle 19 a mezzanotte gli storici spazi sabaudi del Real Collegio Carlo Alberto di Moncalieri prenderanno nuova vita con l’esclusivo Opening Party dell’Art Week con musica, food & drink, mostre speciali e molto altro.

In occasione di uno dei principali eventi italiani dedicati alla creatività emergente, si potranno scoprire oltre 400 artisti, 3 mostre, progetti speciali, una nuovissima stanza immersiva e la XIII edizione di “Nice & Fair / Contemporary Visions”, piattaforma dedicata ai giovani artisti e curatori che, attraverso tre progetti autonomi, vuole favorire nuove generazioni di talenti e professionalità nel campo dell’arte contemporanea.

Tra gli Special Project anche Liquida Winter Edition, spin-off del festival dedicato alla fotografia contemporanea. Sarà possibile accedere inoltre per la prima volta alla stanza immersiva "Psychedelic Ballroom" di Woodstock Roll, con strutture luminescenti e luci wood per vivere un'esperienza psichedelica.

La music selection sarà a cura del BPM Music Collective che da oltre sette anni connette creativi tra Regno Unito ed Europa tra eventi, abbigliamento, artist development e dischi. Da non perdere il pop-up underground di YSSA FACTORY dove per tutta la serata passeranno gli artisti e le artiste di Paratissima a rilasciare delle interviste. Tra le novità della serata, anche l'installazione di Cirko Vertigo, che con il progetto Moncalieri Loves Marilyn, renderà protagonisti dell’opera i visitatori stessi.

A completare la serata, il cocktail bar firmato Club Silencio e una proposta food pensata per accompagnare ogni momento dell'evento.