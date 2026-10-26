Piatti in edizione limitata ispirati a Andy Warhol: al via nuova edizione di OFFissima

Nuova immagine, nuovo claim, stesso format… torna dal 29 ottobre al 7 novembre 2026 il contenitore enogastronomico che muove con gusto Torino durante la settimana dell’arte: Salone OFF Food Topic evolve e si trasforma in OFFissima - Il cibo si fa arte.

“Siamo diventati grandi - esordisce Rosalia Imperato, founder di OFFissima - è sentivamo la necessità di una chiara, forte e riconoscibile identità. Quando siamo nati Torino non aveva ancora compreso la potenza degli eventi OFF capaci di amplificare la visibilità delle grandi manifestazioni presenti in città. Possiamo dire che il successo del nostro format ha tracciato la rotta. Ma questo ci ha spinto a ripensare alla nostra immagine e a decidere di posizionarci in modo definitivo durante la settimana dell’arte.”

Come di consueto OFFissima ha selezionato una serie di attività del settore enogastronomico per nutrire l’importante settimana artistica e culturale torinese. Durante i giorni della manifestazione belle realtà enogastronomiche si metteranno in gioco realizzando deliziose e succulenti pietanze in edizione limitata ispirandosi ai ritratti e altre storie di Andy Warhol.

Un'occasione per esplorare l’estro creativo di chef, cuochi, pizzaioli, panettieri, gelatieri… e dalle loro appetitose proposte limited edition.

Novità della VIII edizione di OFFissima. Non solo cena a 4 mani in location esclusive, arrivano gli eventi diffusi

Da questa edizione OFFissima oltre ad aprire alcuni spazi unici e suggestivi per cene a 4 mani coinvolgendo i locali partecipanti, propone una serie di eventi diffusi per raccontare la buona cucina in giro per Torino.

Spazi espositivi, open space, cascine in città, botteghe di design, profumerie d’elite e altri luoghi per assaporare tutto il buono ispirato a Andy Warhol.

Tra gli appuntamenti in programma:

3 novembre ore 18.30 cena a 4 mani presso La Falegnameria - Torino: Spunzillo&Lucariello + Papalele;

4 / 7 novembre ore 19.00 Nose Experience - presso Spray Parfum - Torino: un viaggio sensoriale tra profumi e sapori in compagnia del profumiere Christian Amore tra vini, cocktail firmati Flora 1925 e le creazioni golose di Trigo e Brignone;

8 novembre ore 20.00 cena a 4 mani presso AL - Torino: AL + Razzo.