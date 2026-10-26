Federico Zampaglione e Giglia Marra in sala all'anteprima "The Nameless Ballad"

Domenica 1° novembre, infatti, il regista Federico Zampaglione e l'attrice Giglia Marra saranno presenti in sala in occasione dell'anteprima di “The Nameless Ballad”, il nuovo film horror diretto da Zampaglione, in uscita nelle sale il 5 novembre. Al termine della proiezione, i due ospiti incontreranno il pubblico per un Q&A.

L'appuntamento è fissato alle ore 20:30.

“The Nameless Ballad” racconta la storia di Sam Gallo, un giovane musicista inglese di origine italiana che, travolto da una profonda crisi creativa e dalla dipendenza dai farmaci, decide di tornare in Italia per ritrovare l'ispirazione. Rifugiatosi in una villa isolata, Sam entra però in contatto con oscure presenze che sembrano nutrirsi delle sue paure e delle sue ossessioni, trascinandolo in un incubo in cui il confine tra realtà e soprannaturale diventa sempre più sottile.

Scritto da Federico Zampaglione insieme a Barbara Baraldi, il film vede nel cast Jamie Ward, Alana Boden, Giglia Marra e Fabrizio Ferracane. Prodotto da Somic Film in associazione con Minerva Pictures, “The Nameless Ballad” è distribuito da FilmClub Distribuzione, in collaborazione con Scream Hub.