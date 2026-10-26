Spazio alla fantasia: a Moncalieri nasce il “Giardino Incantato”

Nel cuore di Moncalieri, in via Cristoforo Colombo, da un paio di giorni c’è un “Giardino Incantato”. Uno spazio rinnovato dove giocare, crescere e lasciare spazio alla fantasia.

"Un luogo dedicato ai nostri bambini e alle nostre famiglie, perché una città che guarda al futuro è una città che si prende cura degli spazi dedicati alle nuove generazioni", ha dichiarato il neo sindaco Lorenzo Mauro, invitando tutti a prendersene cura.

"Uno spazio da vivere e condividere"

"Abbiamo portato a compimento un progetto che restituisce a bambini e famiglie uno spazio da vivere, condividere e custodire. Come Amministrazione, vogliamo continuare a lavorare per recuperare e valorizzare gli spazi della nostra città, restituendoli alla comunità e trasformandoli in luoghi di incontro, socialità e crescita", ha spiegato l'assessore ai Lavori Pubblici e all'Arredo urbano Michele Morabito, che poi ha rivolto un ringraziamento alla precedente Amministrazione "che ha dato avvio a questo progetto e in particolare all’ex sindaco Paolo Montagna per il lavoro svolto e al mio ex collega Angelo Ferrero. A noi il compito e la responsabilità di portarlo a termine, trasformando quell’idea in una realtà concreta al servizio dei cittadini".