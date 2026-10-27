Scuole più sicure e accessibili: manutenzione per 32 istituti, mentre alla Rodari e alla Vittorio Amedeo II arrivano gli ascensori

Prosegue l'impegno della Città di Torino per migliorare la sicurezza, l'accessibilità e la qualità degli edifici scolastici. Questa mattina la Giunta comunale, su proposta dell'assessora alle Politiche educative Carlotta Salerno, ha approvato tre delibere che mettono in campo interventi per quasi 2 milioni di euro destinati al patrimonio scolastico cittadino.

Manutenzione per 32 istituti

Il provvedimento economicamente più rilevante riguarda l'approvazione del progetto esecutivo per lavori di manutenzione straordinaria finalizzati alla messa in sicurezza e all'adeguamento igienico-sanitario su 32 edifici scolastici, distribuiti in tutte le aree della città, per una spesa complessiva di 1,4 milioni di euro finanziata con risorse comunali. Gli interventi prevedono la realizzazione di opere che spaziano dall'adeguamento di cucine e refettori alla realizzazione e riattivazione di mense interne, dalla messa in sicurezza di solai, coperture e superfici vetrate all'installazione di impianti di condizionamento per migliorare il comfort climatico estivo, fino al potenziamento dei sistemi antintrusione.

Contro le barriere architettoniche

Con una seconda delibera la Giunta ha approvato anche il progetto esecutivo per il superamento delle barriere architettoniche in due scuole primarie cittadine, attraverso l'installazione di due nuovi ascensori, uno nella sede della scuola primaria Gianni Rodari e l'altro nell'edificio che ospita la scuola primaria Vittorio Amedeo II dell'Istituto comprensivo Gozzi-Olivetti. Per le due opere saranno investiti 400mila euro, anche qui finanziati attraverso risorse comunali.

In ultimo arriva anche il via libera al progetto di fattibilità tecnico-economica per la messa in sicurezza dei cornicioni della sede centrale dell'Istituto Comprensivo Gozzi Olivetti di via Bardassano. L'intervento prevede una spesa di 165mila euro che potranno trovare copertura attraverso un finanziamento del Ministero dell'Istruzione e del Merito dedicato agli interventi urgenti sugli edifici scolastici.

Salerno: "Scuole più sicure, funzionali e acccessibili"

"Le scuole sono i luoghi in cui ogni giorno bambine e bambini crescono, imparano, costruiscono relazioni e immaginano il proprio futuro. Per questo investire nella sicurezza degli edifici, nella loro accessibilità e nella qualità degli spazi significa investire concretamente nella vita delle persone e nel diritto di tutte e tutti a vivere ambienti educativi accoglienti e inclusivi - sottolinea l'assessora Carlotta Salerno -. Con gli interventi presentati oggi ci prendiamo cura del nostro patrimonio scolastico e, allo stesso tempo, delle comunità che lo abitano ogni giorno: studenti, personale scolastico e famiglie. Dai lavori di manutenzione ai nuovi ascensori, l'obiettivo è rendere le nostre scuole sempre più sicure, funzionali e accessibili, affinché nessuno incontri ostacoli nel proprio percorso educativo".

Tutti gli interventi si inseriscono nel più ampio programma di manutenzione e riqualificazione del patrimonio scolastico comunale tra nidi d'infanzia, scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado. Con l'approvazione dei tre provvedimenti la Città potrà ora procedere con i successivi passaggi amministrativi necessari all'affidamento dei lavori e alla realizzazione delle opere.