I vigili tornano a scuola per fare educazione stradale

Il primo incontro è stato stamattina, di fronte ai ragazzi delle terze medie di Vigone. È partito oggi il ciclo in quattro incontri che vede la Polizia locale fare lezione a scuola sull’educazione stradale.

“L’Amministrazione ha deciso di ritornare nelle scuole e per me è importante fare educazione con i bambini e i ragazzi, lavorando sulle questioni che possono riguardarli, come utenti della strada” delinea il comandante Andrea Artino.

Stamattina si è svolto un corso teorico di due ore, affrontando le nozioni base dell’educazione stradale, per chi è pedone o ciclista, o si appresta a poter usare il motorino o il monopattino elettrico, con un cenno alle conseguenze dell’uso di stupefacenti. Giovedì, invece, si terrà una parte pratica, con percorsi per biciclette, con segnali stradali. Ma i ragazzi potranno provare anche il ruolo del vigile.

Un format simile verrà ripetuto per le quinte elementari, il 9 e 11 novembre, con una versione più essenziale e che si concentrerà sulla presenza in strada come pedoni e ciclisti.