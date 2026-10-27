Due generazioni e tante domande: i ragazzini rispondono con gli anziani a Perosa Argentina

“Cosa salviamo del passato? E cosa possiamo valorizzare del presente?”. Sono queste alcune delle domande a cui i ragazzini di prima media di Perosa Argentina stanno cercando di rispondere, assieme agli anziani del paese.

Sono partiti lunedì 19 ottobre infatti gli incontri intergenerazionali del progetto Vita con gli alunni della 1a C e i partecipanti alla Palestra della memoria, il laboratorio di stimolazione cognitiva e socializzazione dedicati a persone over 65. “Si parte dal presupposto che nessuna generazione sia migliore delle altre e si cercano assieme gli elementi positivi del passato e del presente. Infine si stipula un patto per il futuro in cui, sia i giovani e sia gli anziani, prendono dei precisi impegni” spiega Eleonora Pertusio, referente del progetto.

A scuola hanno lavorato assieme, suddivisi in tavoli tematici, quindici alunni, una ventina dei partecipanti alla Palestra della memoria e una decina di volontari, che animano il laboratorio per gli anziani. C’erano anche tre coordinatori dei tavoli e gli insegnati come supervisori.

“Abbiamo parlato di educazione, famiglia lavoro e il racconto della caparbietà con cui gli anziani hanno perseguito i loro sogni e ideali è stato da stimolo per i ragazzi” aggiunge.

I prossimi appuntamenti a cui parteciperanno le altre sezioni delle medie si svolgeranno sempre il pomeriggio, il 19 novembre (a Villa Willy) e il 14 dicembre: “Tra i temi che tratteremo ci saranno il tempo libero, i giochi, lo sport, la musica, l’alimentazione, le festività e i trasporti – annuncia Pertusio –. Ma si parlerà anche di guerra e Resistenza”.