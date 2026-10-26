Città metropolitana incontra gli studenti dell'Istituto Beccari-Steiner

Questa mattina, lunedì 26 ottobre, la consigliera della Città metropolitana di Torino delegata all'Istruzione Caterina Greco ha incontrato nella sede del Sermig una rappresentanza di circa duecento studenti e delle studentesse dell'Istituto Beccari-Steiner insieme al dirigente scolastico Pietro Rapisarda.

All'incontro hanno partecipato studenti e studentesse provenienti da tutte le sedi dell'istituto, comprese le succursali di via Monginevro e di via Parenzo.

Il confronto ha offerto agli studenti e alle studentesse l'opportunità di presentare le principali criticità riscontrate nelle quattro sedi dell'istituto.

Le segnalazioni hanno riguardato diversi aspetti legati alla manutenzione degli edifici e alla qualità degli spazi scolastici, evidenziando situazioni che richiedono approfondimenti e verifiche tecniche da parte della Città metropolitana.

Tra i temi affrontati sono emerse in particolare alcune problematiche relative al riscaldamento degli edifici e alla connessione internet, un servizio ormai essenziale per lo svolgimento delle attività didattiche. Gli studenti hanno inoltre evidenziato le preoccupazioni legate alla scadenza dei contratti per la connettività che interessano numerosi istituti superiori e le possibili ricadute sulle attività scolastiche.

La consigliera Greco ha assicurato che: "tutte le segnalazioni raccolte saranno approfondite attraverso la piattaforma Factotum, il sistema utilizzato dall'Ente per la gestione delle richieste di manutenzione degli edifici scolastici. Parallelamente saranno programmati ulteriori sopralluoghi tecnici nelle sedi interessate, così da verificare direttamente le criticità evidenziate dagli studenti e valutare le eventuali azioni necessarie".

L'incontro si inserisce nel percorso di ascolto e confronto che la consigliera Greco sta portando avanti con le rappresentanze studentesche del territorio, con l'obiettivo di consolidare un canale di comunicazione diretto e continuativo tra la Città metropolitana di Torino e il mondo della scuola.