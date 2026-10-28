Cloud Hosting e VPS a confronto: cosa cambia per prestazioni e gestione

Quando si deve scegliere dove mettere online un sito o un'applicazione, i fattori da considerare sono pochi e molto concreti: velocità, risorse garantite, libertà di configurazione e quante ore si hanno a disposizione per la manutenzione. Cloud Hosting e VPS sono le due opzioni più usate per i progetti professionali, ma funzionano in modo completamente diverso. Per non sbagliare acquisto bisogna evitare di farsi condizionare dai nomi commerciali delle offerte e capire esattamente cosa si sta comprando e, soprattutto, quanto lavoro rimarrà a carico del cliente.

Cloud Hosting: infrastruttura pronta e zero problemi

Il Cloud Hosting è la soluzione ideale per chi vuole mettere online un sito senza perdere tempo con la gestione del server. Il provider si occupa di tutta la parte hardware, della sicurezza di rete e dell'aggiornamento dei sistemi operativi di base, lasciando al cliente solo la gestione dei contenuti e delle applicazioni tramite un pannello di controllo. Questo sistema azzera il lavoro sistemistico ed è perfetto per far funzionare blog, siti aziendali ed e-commerce senza dover assumere un tecnico dedicato.

Prendendo come riferimento un caso reale, il Cloud Hosting di Keliweb offre risorse hardware dedicate, dischi fissi NVMe ultra-veloci, web server LiteSpeed e backup automatici ogni giorno. L'intera infrastruttura si gestisce tramite cPanel, un pannello che permette di controllare più siti web da un'unica schermata.

È un pacchetto che unisce ottime prestazioni a una gestione operativa molto semplice, liberando tempo da dedicare al business o al progetto editoriale.

Prestazioni reali e dati della scheda tecnica

La velocità di caricamento di una pagina dipende da come comunicano tra loro processore, RAM, dischi, rete e ottimizzazione del codice. Contare semplicemente il numero di visite al mese non basta per capire di quanta potenza si ha bisogno: una pagina di blog statica salvata in cache consuma pochissime risorse, mentre una ricerca avanzata dentro un catalogo o la gestione dei carrelli di un e-commerce mettono sotto sforzo la macchina.

Il Cloud Hosting offre ottimi tempi di risposta perché l'ambiente è già ottimizzato dal provider, mentre una VPS consente di fare modifiche specifiche sui parametri di configurazione per gestire carichi di lavoro particolari.

Nel fare un confronto non bisogna limitarsi a guardare la quantità di RAM dichiarata. Fattori come il limite sui processi simultanei, la velocità di lettura e scrittura dei dischi (I/O) e la reale priorità d'uso della CPU assegnata fanno la differenza tra un sito scattante e uno lento.

Per capire quale infrastruttura sia la migliore, il metodo più sicuro è testare il comportamento e i tempi di risposta della macchina durante i picchi di traffico simulati sul proprio progetto, invece che affidarsi solo ai numeri riportati sulle schede tecniche commerciali.

VPS: controllo totale sulla macchina

Una VPS (Virtual Private Server) mette a disposizione un ambiente di lavoro isolato, con un sistema operativo dedicato e risorse hardware riservate. Il vantaggio principale è la totale libertà di amministrazione: si possono installare software specifici, configurare i servizi di rete e modificare i parametri di sistema in base alle esigenze esatte delle applicazioni. È la scelta obbligata per chi sviluppa software su misura, gestisce app personalizzate o ha bisogno di moduli particolari che i normali pacchetti di hosting non permettono di installare.

Prendendo come riferimento le soluzioni sul mercato, Keliweb propone server VPS con accesso amministratore completo, risorse hardware scalabili e un'infrastruttura che garantisce la massima stabilità. Per chi non ha competenze sistemistiche ma vuole comunque le prestazioni di un server dedicato, il provider offre anche un'opzione Managed, in cui la gestione tecnica, gli aggiornamenti di sicurezza e il monitoraggio rimangono a carico dei tecnici dell'azienda.

Infine, bisogna ricordare che una VPS può essere tranquillamente ospitata su un'infrastruttura cloud. Le due tecnologie non si escludono a vicenda, ma descrivono due aspetti diversi del servizio che possono coesistere nella stessa offerta.

Manutenzione e sicurezza: chi gestisce il server?

La differenza più importante tra le due opzioni si vede nella gestione quotidiana e nella divisione dei compiti tecnici. Con il Cloud Hosting, gran parte del lavoro sul server è automatizzato o gestito direttamente dai tecnici del provider. Chi compra il servizio deve preoccuparsi soltanto della sicurezza del proprio sito: gestione delle password, aggiornamento di plugin e temi, manutenzione dell'applicazione (come WordPress o Prestashop).

Al contrario, con una VPS autonoma (di tipo Unmanaged), la responsabilità si estende a tutta la macchina. Diventa necessario configurare il firewall, aggiornare il sistema operativo (come Linux o Windows), chiudere le falle di sicurezza e ottimizzare i servizi web (Apache, Nginx o LiteSpeed).

Questa totale indipendenza offre massima libertà di manovra, ma richiede un controllo continuo. Se si preferisce evitare questo carico di lavoro, l'alternativa è acquistare un servizio Managed, delegando i compiti più complessi all'assistenza tecnica del fornitore, secondo i livelli previsti dal contratto.

In entrambi i casi, la sicurezza passa dai sistemi di salvataggio dei dati. Prima di scegliere, è fondamentale controllare con quale frequenza vengono eseguiti i backup automatici, per quanti giorni vengono conservati i file e quanto sia semplice effettuare un ripristino in caso di emergenza.







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