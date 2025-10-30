Rubano un'Alfa Romeo poi rimuovono tutte le portiere, ritrovata abbandonata per strada

Un'auto parzialmente smontata, abbandonata lungo via Martorelli. E' quanto successo nella notte tra martedì e mercoledì, nel quartiere Barriera di Milano. Secondo le prime ricostruzioni, il veicolo (un'Alfa Romeo Stelvio) sarebbe stato asportato probabilmente su commissione, con lo smontaggio di numerose parti meccaniche e accessori.

Sul posto è intervenuto il personale della Polizia Locale, che ha avviato i dovuti accertamenti, verificando le telecamere di sorveglianza della zona e cercando di identificare il responsabile.

Non si tratta di un episodio isolato: nella giornata di ieri, un’altra autovettura era stata rubata nel quartiere Regio Parco, davanti al deposito di via Germagnano, e al momento non è ancora stata ritrovata. La ripetizione di questi furti fa emergere il sospetto che dietro ci sia un’attività organizzata, probabilmente finalizzata allo smontaggio e alla rivendita delle singole parti.

“Auspichiamo che prima o poi si riesca a individuare la ditta o i soggetti che continuano a lavorare su commissione, asportando parti dalle autovetture rubate. È importante garantire sicurezza e prevenzione in quartieri già soggetti a fenomeni di microcriminalità” così Verangela Marino, consigliera di Fratelli d’Italia in Circoscrizione 6.