New Altitude, da Torino una nuova piattaforma per investire nelle start up

Nasce New Altitude, la nuova piattaforma di crescita delle startup che combina investimenti diretti e accompagnamento personalizzato per sostenere quelle più innovative e ad alto potenziale. L’iniziativa, promossa da Fondazione Compagnia di San Paolo, Fondazione Sviluppo e Crescita CRT e Intesa Sanpaolo Innovation Center, insieme a Neva Sgrin qualità di investment partner, valorizza l’esperienza maturata dai partner nel sostegno all’imprenditorialità innovativa rafforzando l’impegno comune nel connettere startup, capitali, industria per favorire la crescita e la scalabilità delle imprese innovative e lo sviluppo dell'ecosistema locale.



Negli ultimi anni, Torino ha consolidato il proprio ruolo tra gli ecosistemi emergenti dell’innovazione: secondo il Global Startup Ecosystem Report 2026 di Startup Genome, dal 2021 il valore dell’ecosistema è cresciuto del 130%, raggiungendo circa 3 miliardi di dollari. Un percorso di progressiva maturazione sostenuto dalla qualità della ricerca, dalle competenze del territorio e dalla capacità di attrarre talenti e capitali, al quale hanno contribuito anche le iniziative promosse da Fondazione Compagnia di San Paolo, Fondazione Sviluppo e Crescita CRT e Intesa Sanpaolo Innovation Center, che ogni anno sostengono congiuntamente sul territorio numerose startup attraverso investimenti e percorsi di accompagnamento alla crescita.



New Altitude si inserisce in questa traiettoria, con l’obiettivo di rafforzare la capacità di Torino di far crescere imprese innovative e accompagnarle sui mercati internazionali. Con il supporto operativo di Pronto Ventures, venture platform con sede alle OGR di Torino guidata da Martin Olczyk, imprenditore seriale ed investitore con esperienza nella fondazione e gestione operativa di startup, New Altitude valorizza un modello che integra capitale e supporto operativo continuativo, con percorsi costruiti sulle esigenze di ciascuna startup selezionata nel programma.



Sono previsti investimenti tra i 200.000 e i 400.000 euro per startup, modulati in funzione della maturità di ciascuno, in equity o quasi-equity, con l’obiettivo di sostenere fino a 30 imprese nei primi tre anni. All'investimento si affiancano 12 mesi di supporto operativo personalizzato, curato dal team di Pronto Ventures, che prevede workshop dedicati e confronti con mentor, esperti internazionali e gli altri founder del portafoglio. Il percorso faciliterà inoltre l’accesso alle competenze e alle relazioni dell’ecosistema dell’innovazione torinese, favorendo l’incontro con università, centri di ricerca, istituzioni di governo, aziende e investitori.



Le candidature saranno aperte durante tutto l’anno, con valutazione progressiva delle proposte. Il modello supera la scansione in batch dei programmi di accelerazione tradizionali: l’ingresso nella

piattaforma, le attività di accompagnamento e il confronto con gli investitori seguiranno quindi i tempi di sviluppo e le priorità delle singole startup. New Altitude si rivolge a realtà prevalentemente in fase early-stage (i primi round di raccolta di finanziamenti nella vita delle startup) dall’Italia e da tutto il mondo, con un prodotto già validato e che presentino una traction documentata (prova dell’interesse del mercato per il prodotto o il servizio fornito).



L’obiettivo è accompagnare team con il potenziale per affermarsi come protagonisti nei rispettivi settori, rafforzandone le capacità operative e commerciali e preparandoli a successivi round di investimento con fondi di venture capital e corporate venture capital internazionali. Le realtà saranno selezionate per la qualità del team, la solidità tecnologica e il potenziale di mercato,

con particolare attenzione alle soluzioni capaci di contribuire alle grandi trasformazioni economiche, ambientali e sociali. L’attrazione internazionale si accompagna alla volontà di generare ricadute economiche durature sul territorio. Il supporto e l’accesso alle reti locali saranno orientati a favorire l’assunzione di personale specializzato sul territorio e lo sviluppo di collaborazioni con il sistema universitario e le filiere industriali piemontesi. Al centro dell’iniziativa vi è una visione condivisa: rendere Torino un luogo in cui le imprese innovative possano trovare le condizioni per radicarsi, crescere e competere sui mercati globali, contribuendo al rafforzamento dell’ecosistema dell’innovazione di Torino e del Piemonte. Le startup interessate potranno manifestare il loro interesse all’iniziativa e inviare il loro pitch deck alla mail pitch@prontoventures.vc.



"La capacità di creare continuità tra sviluppo tecnologico, crescita delle imprese e accesso al capitale è decisiva per consolidare l'ecosistema dell’innovazione. Con New Altitude diamo concretezza a questa visione, sostenendo nuove imprese ad alto potenziale nei loro percorsi di crescita e nell'accesso a nuovi mercati. La nostra ambizione è affermare Torino come snodo europeo dell’innovazione, connettendo il suo patrimonio scientifico e industriale ai talenti e ai capitali internazionali, per far crescere sul territorio imprese capaci di competere su scala globale", Alberto Anfossi, segretario generale Fondazione Compagnia di San Paolo.



"New Altitude rappresenta per noi un esempio concreto del valore che nasce quando si sceglie di lavorare insieme, mettendo a sistema competenze, risorse e relazioni per perseguire un obiettivo comune. Credo profondamente che le sfide dell’innovazione e dello sviluppo non possano essere affrontate da soli: è attraverso la collaborazione tra istituzioni, investitori e attori dell’ecosistema che possiamo creare opportunità più solide e generare risultati di maggiore impatto. Per Fondazione Sviluppo e Crescita CRT, questa iniziativa rafforza l’azione nell’impact investing, con un valore che va oltre il sostegno alle singole startup: significa contribuire a rafforzare l’ecosistema dell’innovazione di Torino e del Piemonte, favorire la nascita e la crescita di nuove imprese e creare ricadute positive e durature per il territorio. È questa la forza del fare insieme: trasformare obiettivi condivisi in opportunità concrete di sviluppo economico e sociale", aggiunge Cristina Di Bari, presidente di Fondazione Sviluppo e Crescita CRT.



"In sei anni abbiamo contribuito alla crescita dell’ecosistema dell’innovazione di Torino, rafforzandone il posizionamento internazionale e portando sul territorio competenze di eccellenza. New Altitude

rappresenta l’evoluzione di questo percorso, in linea con gli obiettivi del Piano d’Impresa di Intesa Sanpaolo di sostenere la crescita di startup e scaleup e abilitare iniziative di ecosistema. Con un modello

che combina capitali, competenze e connessioni industriali, vogliamo attrarre e valorizzare talenti e competenze, accompagnare la crescita internazionale delle imprese innovative e contribuire a rendere

l’ecosistema torinese sempre più dinamico, competitivo e resiliente, capace di generare sviluppo sostenibile per il Paese", conclude Viviana Bacigalupo, direttrice generale Intesa Sanpaolo Innovation Center