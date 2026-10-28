Agricoltura, 8 milioni di euro in Piemonte per abbattere i costi del gasolio agricolo

Otto milioni di euro in più a disposizione del Piemonte per abbattere i costi del gasolio agricolo. Ne dà l'annuncio l'assessore al Commercio, Agricoltura e Cibo, Turismo, Sport e Post-olimpico, Caccia e Pesca, Parchi della Regione Piemonte Paolo Bongioanni: «Grazie al lavoro del ministro Francesco Lollobrigida – spiega l'assessore - il Consiglio Agrifish ha approvato lunedì in serata a Lussemburgo una mia istanza con cui chiedevo una modifica al regolamento comunitario che ci consentisse di attingere ai minori utilizzi del Piano Strategico della Pac per intervenire sul prezzo dei carburanti agricoli, così come era già stato autorizzato per i costi dei fertilizzanti. La richiesta è stata accolta: e così la Regione Piemonte potrà stanziare 8 milioni di euro freschi, che potrebbero anche aumentare a fine anno e che andranno a sommarsi alla quota dei 60 milioni messi a terra per tutta Italia dal Governo. Porterò a breve la discussione al Tavolo Verde regionale per una decisione collegiale assieme alle Associazioni di categoria agricole e alle cooperative, con la prospettiva di spalmare questa compensazione per il carburante acquistato nei mesi da giugno a ottobre».

Il Consiglio Agrifish, nella stessa sessione, su proposta del ministro Lollobrigida ha approvato anche un'importante serie di indirizzi che riportano la Politica Agricola Comune al centro dell'agenda politica europea, assicurando maggiori risorse e autonomia rispetto ai disegni iniziali. Commenta Bongioanni: «Da una più moderna possibilità di differenziare il sostegno al reddito ai nuovi meccanismi per il fondo nazionale catastrofale, dalla maggiore flessibilità sugli aiuti accoppiati ai sostegni ai piccoli agricoltori, sono numerose le innovazioni di cui potrà godere anche il mondo dell'agricoltura piemontese».