Fondazione Collegio Carlo Alberto: nominati i nuovi vertici per il mandato 2026–2029

I soci fondatori della Fondazione Collegio Carlo Alberto, Fondazione Compagnia di San Paolo e Università degli Studi di Torino, hanno nominato, nell'Assemblea odierna, il Consiglio di Amministrazione, il Presidente, il Consigliere Delegato e il Collegio Sindacale per il mandato 2026–2029.

Il nuovo Consiglio di Amministrazione, che resterà in carica fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio al 31 dicembre 2029, è composto da: Pietro Garibaldi, Professore ordinario di Economia politica all'Università di Torino (Presidente); Alberto Anfossi, Segretario Generale della Fondazione Compagnia di San Paolo (Consigliere Delegato); Delia Baldassarri, Professoressa di Sociologia all'Università di New York; Maria Laura Di Tommaso, Professoressa ordinaria di Economia politica, Università di Torino e Raffaella Sadun, Professoressa di Business Administration all'Università di Harvard.

Nella medesima seduta è stato nominato il Collegio Sindacale: Davide Di Russo (Presidente), Massimo Pollifroni e Laura Zucchetto. I membri supplenti sono Cristina Chiantia e Maurizio Cisi.

Il Presidente Pietro Garibaldi ha ringraziato la Fondazione Compagnia di San Paolo e l'Università di Torino per la fiducia, sottolineando come assumere la Presidenza rappresenti un grande onore e una grande responsabilità. Il Collegio è infatti l'istituzione a cui ha dedicato più tempo ed energie nella propria vita professionale, sin dai suoi primi anni di attività. Ha inoltre espresso riconoscenza al Presidente uscente Giorgio Barba Navaretti e ai componenti del Consiglio di Amministrazione che hanno concluso il mandato, per il lavoro svolto e il contributo alla crescita del Collegio.

Pietro Garibaldi ha evidenziato il valore della partnership su cui si fonda il Collegio, resa possibile dal capitale umano apportato dall'Università di Torino e dal sostegno finanziario e strategico della Fondazione Compagnia di San Paolo. Ha infine sottolineato il prestigio delle personalità che compongono il nuovo Consiglio di Amministrazione, esprimendo fiducia nel lavoro comune per l'ulteriore crescita dell'istituzione.

Il Consigliere Delegato Alberto Anfossi ha ringraziato i Fondatori per la fiducia accordata attraverso la nomina e l'indicazione alla nuova carica. Ha sottolineato come il nuovo assetto di governance testimoni il forte coinvolgimento e il rinnovato impegno della Fondazione Compagnia di San Paolo nel sostenere la crescita della Fondazione Collegio Carlo Alberto quale punto di riferimento per la ricerca, l'analisi delle politiche pubbliche e la divulgazione nell'ambito delle scienze sociali.



