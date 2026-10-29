Bertolla a confronto con la Circoscrizione 6, passeggiata con il presidente Lomanto tra i problemi del quartiere

Un percorso a tappe dove ogni sosta rappresenta una segnalazione concreta, un problema da risolvere o una proposta per migliorare la zona. È il succo dell'iniziativa promossa e organizzata nel pomeriggio di lunedì dai cittadini del quartiere Bertolla. Promotrici della camminata Gabriella Sampaolo e Fernanda Asinari - quest'ultima ideatrice anche della locandina dell'evento -, che hanno scritto alla Circoscrizione 6 per mostrare da vicino al presidente Valerio Lomanto le necessità del quartiere.

Le richieste del quartiere

La passeggiata, che ha visto la partecipazione di circa cinquanta persone, ha toccato diversi punti nevralgici del territorio. Tra le principali istanze presentate all'amministrazione circoscrizionale figura la richiesta rivolta alla parrocchia di San Grato di aprire maggiormente l'oratorio alla cittadinanza, garantendone la fruizione per tutti i fine settimana.

Spostandosi nell'area delle case Nexity, i residenti del borgo dei Lavandai hanno sollecitato la realizzazione di un percorso pedonale dedicato che conduca fino ai murales, accompagnato dall'installazione di nuove panchine. Tappa fondamentale anche in largo Monte Tabor, dove si chiede il posizionamento di un nuovo tavolo da pic-nic all'interno dell'area giochi per sostituire quello precedentemente vandalizzato. Il sopralluogo ha infine toccato diverse strade e marciapiedi di zona, in condizioni precarie, non compresi nei recenti piani di manutenzione finanziati dai fondi Crt.

Le promotrici: "Bilancio positivo"

L'iniziativa si è rivelata un successo, sia in termini di partecipazione sia in termini di proposte. "Abbiamo preso nota di tutto e ringraziamo i cittadini per questa iniziativa lodevole. Sicuramente c’è la mia disponibilità ad organizzarne altre", ha dichiarato il presidente Lomanto.

Positivo anche il bilancio tracciato dalle organizzatrici. "Un incontro gradito e istruttivo. Ci ripeteremo sicuramente in altre zone del quartiere", ha sottolineato Gabriella Sampaolo. Gli fa eco Fernanda Asinari: "L’idea mi è venuta in mente perché spesso molti cittadini di zona Verna mi fermano per fare da tramite con il presidente Lomanto. E allora mi son detta: perché non organizzare una passeggiata dove fare delle segnalazioni? Riuscire a portare l’amministrazione sul territorio non è scontato e non possiamo che esserne grati".

Il percorso di partecipazione dal basso prosegue già con una nuova tappa in agenda: il prossimo appuntamento si terrà il 9 novembre sempre in zona Verna, nei pressi della residenza sanitaria assistenziale "Il Porto".