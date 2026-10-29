Riva di Pinerolo: i bambini possono tornare a giocare a calcio in via Stazione

“Da oggi il campo da calcio è riaperto e può essere utilizzato liberamente senza vincoli di orari per tutta la settimana”. L’assessora ai Lavori pubblici Giulia Proietti annuncia il primo passo per la rinascita dell’area di via Stazione a Riva di Pinerolo, davanti alle scuole.

L’area è oggetto del progetto che ha vinto l’ultimo bilancio partecipativo. La proposta di Federica Norcia e Roberta Ribodino punta ad abbellire quella zona per renderla un luogo accogliente per le famiglie e farla rivivere.

“Il primo passo è stata la riapertura del campo da calcio, dove si potranno svolgere diverse attività, non solo giocare a pallone, poi procederemo con la progettazione della proposta vincitrice” indica Proietti.

L’area fa parte del complesso che è stato in concessione alla Piscinese Riva ed è chiuso da tempo: “Prima di riaprirlo, abbiamo rimosso le porte e tagliato l’erba” sottolinea l’assessora allo Sport Bruna Destefanis.

Per quanto riguarda l’altro campo, di via Bessone, e gli spogliatoi, il Comune ha in programma una riqualificazione dell’impianto di illuminazione prima di rimetterlo a gara, per trovare un nuovo gestore.