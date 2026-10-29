Campanacci e microfono: la Fiera dei Santi di Luserna San Giovanni alza il volume

Si chiuderà lunedì sera al suono dei campanacci della ‘Grande rudunà’ la ventesima edizione, da quando è diventata regionale, della Fiera dei Santi di Luserna San Giovanni, in programma domenica 1 e lunedì 2 novembre. La fiera sarà anticipata da due serate, organizzate dall’Associazione allevatori, che si svolgeranno al palatenda montato agli impianti sportivi. Lì, oltre alle cene, domani, venerdì 30 ottobre ci sarà il dj set di Matteo Dianti e sabato 31 il tributo a Vasco Rossi dei Blascomania.

Il cuore della Fiera si aprirà domenica 1, quando circa 260 espositori allestiranno i loro stand nell’area attorno agli impianti sportivi.

Tra i momenti più attesi dell’evento c’è la ‘Gran sfilata del bestiame’ per le vie del paese di lunedì 2, con inizio alle 9 e che percorrerà via Gianavello e corso Matteotti. “Quest’anno sul balcone messo a disposizione dal notaio Occelli, e che si affaccia proprio su via Gianavello, ci sarà un servizio di speakeraggio richiesto in passato dagli spettatori” annuncia Massimo Chiarbonello, comandante della polizia locale di Luserna San Giovanni. Toccherà ad Alessio Moretta annunciare i gruppi in arrivo: “Ha lavorato per anni all’Associazione provinciale allevatori ed è l’esperto con cui collaboriamo da in occasione della Fiera” aggiunge Chiarbonello. Ad assistere alla sfilata in via Roma e via Gianavello ci saranno anche circa 300 alunni delle scuole di Luserna San Giovanni e Torre Pellice. Saranno venti, invece, gli allevatori che sfileranno con il loro bestiame.

Nella giornata di domenica l’associazione allevatori proporrà una degustazione di prodotti locali, il pranzo e la cena, mentre il lunedì la merenda sinoira. In programma anche i classici appuntamenti per bambini.