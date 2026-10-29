Dall'educazione finanziaria al ricordo di Giorgio Ferrini: doppio appuntamento a Pino Torinese

Il Comune di Pino Torinese propone alle cittadine e ai cittadini due appuntamenti nei primi giorni di novembre, uno dedicato all’educazione finanziaria e uno al ricordo dell’ex calciatore del Toro Giorgio Ferrini, a cinquant’anni dalla scomparsa, con la presentazione del libro scritto dalla figlia Cristiana.

Entrambi gli eventi sono a ingresso libero e gratuito.

Mercoledì 4 novembre, ore 18.30-20.00 – “Chi decide sui tuoi soldi?”

Il Centro Polifunzionale (Auditorium, piazza Montessori) ospita un incontro di educazione finanziaria, organizzato con Kermasofia. L’appuntamento rientra nella nona edizione del “Mese dell’educazione finanziaria”, promosso dal Comitato Edufin dal 1° al 30 novembre, a cui il Comune ha aderito con delibera della Giunta. Dopo un’introduzione ai temi generali dell’educazione finanziaria, la serata affronterà le truffe economiche e la violenza economica, per aiutare a riconoscerne i segnali - dal controllo del denaro alla dipendenza - difendere la propria autonomia e sapere dove trovare aiuto.

"Avere nozioni di come gestire le proprie finanze e proteggersi dalle truffe economiche è indispensabile nel contesto attuale e per coltivare la propria consapevolezza ed indipendenza. – dichiara l’assessora alla Cultura e alle Pari Opportunità Elisa Pagliasso –. Con questo incontro vogliamo offrire a tutte e tutti strumenti semplici per individuarne i segnali, difendere la propria autonomia e sapere a chi rivolgersi".

Venerdì 6 novembre, ore 21 – “Mio padre, il Capitano dei Capitani”

Il Teatro Le Glicini (via Martini 18) ospita la presentazione del libro di Cristiana Ferrini, dedicato al padre Giorgio, storico capitano del Torino che ha vissuto a lungo a Pino Torinese, facendo parte attivamente della comunità e venendo sepolto nel cimitero locale. A lui è intitolato il campo da calcio del paese.

“Ho scritto questo libro non per dovere ma per amore verso mio padre - ha raccontato Cristiana Ferrini -. Sarà una presentazione con musica, letture e verrà fuori anche l’amore che aveva per Pino Torinese, scelto come luogo dove vivere e dove abitiamo ancora noi. Qui era un uomo”.

Ferrini è scomparso nel novembre del 1976, otto anni dopo la conquista del Campionato Europeo del 1968: a cinquant’anni di distanza, la serata ne ricorda la figura e il legame con il territorio. Non solo una presentazione: l’autrice dialogherà con un giornalista sportivo, con la regia di Giulio Graglia e letture di Sabrina Gonzatto. Sono invitati anche ex giocatori del Torino, i protagonisti degli anni del leggendario scudetto conquistato nel 1976 da Ferrini come vice-allenatore di Luigi Radice, proprio l’anno dopo il suo ritiro da calciatore e pochi mesi prima della prematura scomparsa.

La presentazione è organizzata dal Comune di Pino Torinese con la Biblioteca comunale “Angelo Caselle” e Cairo Editore. Il volume è già disponibile in biblioteca per prestito e consultazione.

"Ricordare Giorgio Ferrini a cinquant’anni dalla scomparsa significa onorare un grandissimo sportivo che qui ha vissuto, facendo attivamente parte della nostra comunità e al cui nome è dedicato il nostro campo da calcio – dichiara la sindaca Alessandra Tosi –. Invito cittadine e cittadini a partecipare a una serata che unisce memoria, sport e racconto".