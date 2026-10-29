Collegno si trasforma per Halloween: caccia al dolcetto, musica e attività in tutta la città

Laboratori creativi, giochi, musica, castagnate, cacce al dolcetto e attività per tutta la famiglia. Giovedì 31 ottobre Collegno si trasforma in una grande festa diffusa che coinvolge quartieri, associazioni, attività commerciali, comitati di quartiere e realtà del territorio con un ricco programma di iniziative dedicate a bambine, bambini e famiglie.

Un calendario di appuntamenti che attraversa l'intera città, dal Centro Storico a Borgata Paradiso, da Savonera al centro commerciale naturale di viale XXIV Maggio, fino all'Orto che Cura, creando occasioni di incontro e socialità all'insegna del divertimento e della partecipazione.

"Halloween è diventato un momento di aggregazione che coinvolge tutta la città. Il valore di queste iniziative non è soltanto nel divertimento, ma nella capacità di creare relazioni, animare i quartieri e offrire occasioni di incontro per famiglie e bambini. Collegno dimostra ancora una volta la forza della propria rete associativa e della partecipazione civica, perché questo ricco calendario rivolto a tutte le età è certo un impegno dell'Amministrazione ma è possibile solo grazie alla disponibilità delle Associazioni e dei commercianti cittadine" dichiara il sindaco della Città di Collegno Matteo Cavallone.

"In queste iniziative troviamo creatività, cultura, gioco e condivisione. I laboratori, le letture, la musica e le attività proposte permettono ai più piccoli di vivere momenti educativi e divertenti, rafforzando il legame con i luoghi e le realtà che animano la nostra città" sottolinea l'assessora alla Cultura Clara Bertolo.

"Gli eventi organizzati nei quartieri e nel centro cittadino rappresentano una grande opportunità anche per valorizzare il commercio di prossimità. Grazie alla collaborazione tra associazioni, commercianti e comitati di quartiere, Halloween diventa una vera festa della comunità capace di portare famiglie e cittadini nelle strade, nelle piazze e nelle attività della città" aggiunge l'assessora al Commercio Giovanna Scarlata.

Tra gli eventi in programma, dalle 15 alle 18 in corso Francia 345 si terrà il Laboratorio di Cucito Creativo di Halloween organizzato da LeuLab e Amici della Scuola Leaumann rivolto ai bambini dai 6 anni in su che potranno realizzare originali borsette porta-dolcetti ispirate a fantasmini, zucche e creature mostruose. Il costo è di 15 euro a partecipante, materiali inclusi.

Dalle 16.30 alle 18.30 il Centro Civico Ettore Sassi di corso Montello 3 ospiterà "Happy Halloween - La Casa Stregata", iniziativa organizzata dal Comitato di Quartiere Borgata Paradiso in collaborazione con l'Associazione Romita e l'Associazione San Lorenzo. Il pomeriggio prevede laboratori creativi, musica e una merenda da brivido. L'ingresso è libero e gratuito.

Il centro cittadino sarà animato dalla Festa di Halloween organizzata dall'Associazione Commercianti di Collegno, che dalle 16 coinvolgerà viale XXIV Maggio e piazza della Repubblica. Lungo il viale saranno presenti cosplayer in costume pronti a scattare fotografie ricordo e distribuire caramelle ai bambini, mentre in piazza della Repubblica spazio all'intrattenimento e alla musica con la Baby Horror Dance. Dalle 17 alle 19 l'Accademia ACMS proporrà sempre sul viale XXIV Maggio esibizioni e animazione musicale dedicate ai più piccoli.

Tra le iniziative più attese torna la "Caccia al dolcetto per le vie del Centro Storico", organizzata dal Comitato di Quartiere Centro Storico con il patrocinio della Città di Collegno e la collaborazione dell'Associazione Culturale San Lorenzo. Il ritrovo è previsto alle ore 20 a Villa Licia. La caccia si snoderà tra le vie del quartiere con conclusione e premiazione finale alle ore 22. L'iscrizione è obbligatoria (i bambini dovranno essere accompagnati).

Halloween si festeggia anche all'Orto che Cura, dove per tutta la giornata sono previsti appuntamenti dedicati all'autunno e alle tradizioni della stagione. Dalle 10 apriranno i cancelli e, a seguire, racconti da brivido per bambini, laboratori per imparare a intagliare e decorare le zucche, incontri con gli ortolani, il gioco "Indovina la zucca" e attività "Dolcetto o scherzetto all'Orto". Nel pomeriggio il programma proseguirà con un pranzo a tema autunnale, racconti al tramonto, un concerto dal vivo con musica revival anni Settanta e Ottanta, la premiazione dell'iniziativa "Indovina la zucca" e l'accensione delle lanterne.

La giornata si concluderà a Savonera, dove dalle 20.30 la scuola Don Sapino ospiterà la tradizionale festa di Halloween organizzata dal Comitato di Quartiere Savonera. In programma trucca bimbi, animazione, sfilata in maschera, castagnata e musica con Pino Dj.

L'Amministrazione comunale invita tutte le famiglie a partecipare alle numerose iniziative in programma e a vivere una giornata speciale all'insegna della fantasia, del divertimento e della socialità nei quartieri di Collegno, ringraziando ancora una volta le associazioni, i comitati di quartiere e i commercianti per la loro attenzione e disponibilità.



