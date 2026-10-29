Truffe agli anziani, finti poliziotti derubano un ottantenne a Moncalieri

Nuova truffa ai danni di un anziano nella cintura sud di Torino. Sull’episodio indagano i carabinieri di Moncalieri, impegnati a ricostruire quanto accaduto e a individuare i responsabili. Nel mirino dei malviventi è finito un uomo di 80 anni, raggirato da un gruppo di persone che si sarebbero spacciate per agenti di polizia.

Bottino di alcune migliaia di euro

Secondo le prime ricostruzioni, almeno quattro persone avrebbero raggiunto l’abitazione dell’anziano nei giorni scorsi, presentandosi come appartenenti alle forze dell’ordine. Una volta guadagnata la fiducia della vittima e ottenuto l’accesso all’appartamento, i truffatori sarebbero riusciti a farsi consegnare monete d’oro, un orologio di valore e altri oggetti preziosi, per un bottino complessivo di alcune migliaia di euro.

Messo a segno il colpo, il gruppo si sarebbe allontanato rapidamente a bordo di un’auto, facendo perdere le proprie tracce. Toccherà ora agli investigatori ricostruire con precisione la dinamica della vicenda e risalire all’identità dei responsabili.

Il finto maresciallo dei carabinieri

Ma quello dei falsi poliziotti non sarebbe l’unico raggiro segnalato nella zona. Negli ultimi giorni a Nichelino sarebbero stati segnalati tentativi di truffa da parte di persone che si presentano come carabinieri. Un fenomeno che continua a destare preoccupazione, soprattutto perché prende di mira anziani e persone che vivono sole, spesso considerate più esposte a questo tipo di raggiri.

Le segnalazioni circolate anche sui social riportano l’attenzione su un problema che richiede massima prudenza. Le forze dell’ordine sono impegnate nel contrasto a queste attività criminali, mentre resta fondamentale diffidare di chi si presenta alla porta dichiarando di appartenere alla polizia o ai carabinieri per chiedere denaro oppure altri beni di valore.