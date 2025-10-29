Nichelino e festa di Ognissanti: potenziato il servizio navetta e ampliati gli orari di apertura dei cimiteri

Si avvicinano la festa di Ognissanti e la commemorazione dei defunti, per questo il Comune di Nichelino ha deciso di ampliare in questi giorni gli orari di apertura dei cimiteri cittadini.

Orari dei cimiteri e mini bus interno per anziani e disabili

Il camposanto di Nichelino sarà aperto tutti i giorni dalle 8 alle 17.30 fino a domenica 2 novembre, mentre quello di Stupinigi sarà aperto tutti i giorni dalle 8 alle 16.30. Presso il cimitero di Nichelino è attivo un servizio di navetta interna per anziani, disabili e persone con difficoltà motorie gestito dai volontari dell’associazione Il Sorriso con i ragazzi del Raggio di Sole, oltre alle sedie a rotelle messe a disposizione dalla Protezione Civile locale.

Questo, invece, il programma delle celebrazioni religiose delle parrocchie: sabato 1° novembre, al mattino Messe con orario festivo, alle ore 15 recita del rosario al Cimitero a cui seguirà, alle ore 15.30, la celebrazione della messa. Domenica 2 novembre, giorno della commemorazione dei defunti, nelle parrocchie messe con il consueto orario festivo.

Deciso potenziamento della navetta urbana della linea 1N

Per quanto riguarda i trasporti, a Nichelino è stato deciso il potenziamento della navetta urbana della linea 1N per entrambi i cimiteri. Fino al 31 ottobre sul percorso cimitero - via Martiri via XXV Aprile; l’1 e 2 novembre sul percorso cimitero - viale Torino (Stupinigi).