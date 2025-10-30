 / Cronaca

Arrestato 23enne alla stazione di Torino Porta Susa: aveva rubato un telefono e aggredito gli agenti

Il ladro, un senza fissa dimora, ha tentato di opporre resistenza colpendo gli agenti durante il controllo

Immagine di repertorio

Gli agenti della Polizia Ferroviaria di Torino Porta Susa hanno arrestato un cittadino straniero di 23 anni, senza fissa dimora, per furto con strappo continuato, resistenza e violenza a pubblico ufficiale e danneggiamento. L’uomo è stato inoltre denunciato in stato di libertà per ricettazione e imbrattamento.

L’episodio è avvenuto nei giorni scorsi, intorno alle 19.30, nel centro di Torino. Il giovane avrebbe sottratto con uno strappo il telefono cellulare a una donna che stava rincasando insieme al figlio, fuggendo subito dopo tra la folla. La vittima, ancora scossa, si è recata negli uffici della Polizia Ferroviaria della stazione Porta Susa per denunciare l’accaduto, fornendo una descrizione del ladro.

Poco dopo, grazie alle informazioni raccolte, gli agenti sono riusciti a rintracciare e fermare il sospettato. Durante il controllo negli uffici di polizia, l’uomo ha tentato di divincolarsi, colpendo gli operatori con calci e pugni.

Nel marsupio che indossava sono stati trovati quattro telefoni cellulari, una tessera sanitaria e un bancomat, risultati intestati a due diverse persone.

Il procedimento penale versa attualmente nella fase delle indagini preliminari, pertanto vige la presunzione di non colpevolezza dell’indagato, sino alla sentenza definitiva.                                                               


 

