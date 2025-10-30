Arrestato 23enne alla stazione di Torino Porta Susa: aveva rubato un telefono e aggredito gli agenti

Gli agenti della Polizia Ferroviaria di Torino Porta Susa hanno arrestato un cittadino straniero di 23 anni, senza fissa dimora, per furto con strappo continuato, resistenza e violenza a pubblico ufficiale e danneggiamento. L’uomo è stato inoltre denunciato in stato di libertà per ricettazione e imbrattamento.

L’episodio è avvenuto nei giorni scorsi, intorno alle 19.30, nel centro di Torino. Il giovane avrebbe sottratto con uno strappo il telefono cellulare a una donna che stava rincasando insieme al figlio, fuggendo subito dopo tra la folla. La vittima, ancora scossa, si è recata negli uffici della Polizia Ferroviaria della stazione Porta Susa per denunciare l’accaduto, fornendo una descrizione del ladro.

Poco dopo, grazie alle informazioni raccolte, gli agenti sono riusciti a rintracciare e fermare il sospettato. Durante il controllo negli uffici di polizia, l’uomo ha tentato di divincolarsi, colpendo gli operatori con calci e pugni.

Nel marsupio che indossava sono stati trovati quattro telefoni cellulari, una tessera sanitaria e un bancomat, risultati intestati a due diverse persone.

Il procedimento penale versa attualmente nella fase delle indagini preliminari, pertanto vige la presunzione di non colpevolezza dell’indagato, sino alla sentenza definitiva.



