"La carta non è il territorio": gli studenti del Cottini raccontano Città Giardino alla Passerin d'Entrèves

Un'esplorazione visiva che ribalta la concezione classica delle mappe geografiche. Inaugura giovedì 19 novembre 2026, alle ore 17.30, presso la biblioteca civica "Passerin d'Entrèves" di via Guido Reni 102, la mostra fotografica "La carta non è il territorio. Sguardi laterali su Città Giardino". L'esposizione raccoglie i lavori delle studentesse e degli studenti delle classi 4ª M, 4ª N, 4ªL dell'indirizzo Multimediale del Liceo Artistico Renato Cottini ed è stata realizzata in collaborazione con l'Ecomuseo e la Circoscrizione 2.

Sulle tracce di Luigi Ghirri: l'arte dell'essenziale

Il percorso espressivo nasce dalla celebre intuizione del logico e scienziato Alfred Korzybski - "la mappa non è il territorio" -, secondo cui ogni rappresentazione del mondo è un'astrazione filtrata dall'osservatore. Guidati dall'insegnamento di Luigi Ghirri, che alle carte e al rapporto tra immagine e realtà dedicò opere fondamentali come Atlante, le ragazze e i ragazzi hanno perlustrato Città Giardino, rione della periferia sud-ovest della città, fermando in fotogrammi facciate, insegne, giardini e dettagli architettonici.

L'approccio prescelto è quello dell'inquadratura essenziale: sottrarre il superfluo per mettere in luce ciò che solitamente resta ai margini e che nessuna mappa tradizionale riesce a registrare.

Orari e info sulla mostra

Accostate l'una all'altra, le immagini offrono un mosaico di frammenti e punti di vista differenti, proponendo ai visitatori una nuova chiave di lettura sul paesaggio urbano quotidiano. La mostra sarà liberamente visitabile dal 20 novembre al 18 dicembre 2026 negli spazi della biblioteca di via Guido Reni.