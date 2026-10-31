Dalle Alpi alla Riviera in moto e bici: l'alleanza tra Piemonte e Liguria sbarca a Eicma 2026

Per la prima volta Piemonte e Liguria saranno presenti insieme all'Eicma, l'Esposizione internazionale delle due ruote in programma dal 3 all'8 novembre a Fiera Milano Rho. Le due Regioni condivideranno uno spazio espositivo (Padiglione 11, Stand S31) in cui appassionati, media e operatori del settore potranno scoprire un'offerta turistica interamente integrata e pensata per gli appassionati di moto e bici-turismo.

Dalla prima edizione del 1914, Eicma richiama (dati 2025) oltre 600.000 visitatori di 148 nazionalità diverse, più di 43.000 professionisti BtB da 167 nazioni, con un aumento del 28% di operatori esteri rispetto al 2024 e una grandissima comunità di appassionati di moto e bicicletta che accorrono per scoprire le ultime novità e proposte.

La presenza congiunta di Piemonte e Liguria consolida una collaborazione che punta a collegare le Alpi al Mediterraneo attraverso itinerari, paesaggi ed esperienze di viaggio in moto e in bicicletta. Le due Regioni si presenteranno con una proposta turistica integrata, che attraversa passi alpini, colline Patrimonio Unesco, borghi dell'entroterra e località della Riviera, con il mototurismo e il cicloturismo al centro di una strategia di valorizzazione dei territori. L'obiettivo è intercettare nuovi segmenti di visitatori, promuovere soggiorni ed esperienze al di fuori dei tradizionali circuiti turistici e rafforzare l'attrattività delle destinazioni durante tutto l'anno.

Tutto questo rappresenta un ulteriore passo nel percorso di collaborazione istituzionale avviato nell'ottobre 2025, con la sottoscrizione di un protocollo dedicato allo sviluppo turistico condiviso. Tra le proposte che saranno valorizzate figurano "La Liguria degli Anelli", con itinerari motociclistici che collegano costa ed entroterra ai territori piemontesi, le "Strade Storiche" del Piemonte che valicano i passi delle Alpi Marittime per arrivare al mare della Riviera, i percorsi cicloturistici della Ciclovia Tirrenica e, al loro debutto, i 14 itinerari di "Piemonte in moto". Tutti esempi di un'offerta outdoor che unisce natura, cultura, paesaggio ed eccellenze enogastronomiche.

Sottolinea Paolo Bongioanni, assessore al Commercio, Agricoltura e Cibo, Turismo, Sport e Post-olimpico, Parchi della Regione Piemonte: «Per chi arriva da lontano ed è abituato alle grandi distanze di altri Paesi, i nostri confini amministrativi interni non sono percepiti e non hanno un senso. Piemonte e Liguria sono naturalmente unite da pochi chilometri che connettono vette da 3mila metri e mare, le Alpi Marittime e la Riviera del Mediterraneo. Per questo dobbiamo cominciare a ragionare su una scala più ampia e di sistema. Con il collega Lombardi abbiamo lavorato per dare forma a una rete di percorsi ciclistici e motociclistici che uniscono in prodotti turistici veri e propri il patrimonio di antiche strade commerciali e militari che da secoli legano Piemonte e Riviera, e che oggi diventano una proposta organizzata da offrire all'enorme comunità dei biker e dei cicloturisti nel segno dell'outdoor, con una capacità formidabile di generare ricadute sul territorio. Piemonte e Liguria sono insieme ad Eicma perché è la platea più grande e naturale dove intercettare il grande mondo delle due ruote e far conoscere e valorizzare la nostra proposta».

«Con questa partecipazione vogliamo raccontare una Liguria che non si ferma alla costa, ma invita a proseguire il viaggio verso l'entroterra, i borghi e le nostre vallate - dichiara l'assessore al Turismo della Regione Liguria Luca Lombardi -. Il mototurismo e il cicloturismo rappresentano opportunità concrete per far conoscere luoghi meno frequentati, valorizzare le attività ricettive, la ristorazione e le produzioni locali, creando nuove occasioni di visita anche fuori dalla stagione estiva. La collaborazione con il Piemonte ci permette di unire territori diversi ma complementari, costruendo un'offerta capace di accompagnare il visitatore dalle Alpi al mare e di trasformare il viaggio stesso in un'esperienza di scope