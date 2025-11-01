Si denuda davanti al supermercato: denunciato 48enne per atti osceni

Un uomo di 48 anni, residente a Carignano, è stato denunciato dai carabinieri con l’accusa di atti osceni in luogo pubblico. Secondo quanto ricostruito dai militari, il 48enne si sarebbe mostrato completamente nudo davanti al supermercato Mercatò Local di via Vigada, suscitando lo sconcerto dei passanti.

Negli ultimi tempi, in diverse zone della città, erano arrivate numerose segnalazioni da parte dei cittadini preoccupati per la presenza di un individuo che avrebbe tenuto comportamenti indecorosi, arrivando in alcuni casi a importunare alcune ragazze.

Le descrizioni fornite alle forze dell’ordine parlavano di un uomo di circa cinquant’anni, capelli brizzolati e abbigliamento sportivo di colore grigio, elementi che hanno consentito ai carabinieri di circoscrivere rapidamente le indagini.

Decisivo l’intervento di un cittadino che lo ha sorpreso in flagranza e ha subito contattato il numero d’emergenza 112. All’arrivo dei carabinieri, l’uomo è stato fermato, identificato e denunciato.

Le forze dell’ordine stanno ora verificando se il 48enne possa essere responsabile di altri episodi simili avvenuti nei giorni precedenti nella zona.