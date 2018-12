 / L'oroscopo di Corinne

ARIETE : Con l’approssimarsi delle festività sarete abbastanza impegolati ed agitati considerate le mille cosette da sbrigare entro Natale compresa una questione pratica o affettiva da definire pur riuscendo, nel contempo, a tirare sospiri di sollievo a seguito di una risposta o responso. Tra ammogliati tirerà aria di maretta causa il comportamento innervosente di uno dei due. Week end da consacrare allo shopping, ai giretti tra mercatini, negozietti o in centri commerciali.

TORO : Non è che funga al top diciamo piuttosto che vi trovate in una fase di stallo in attesa di miglioramenti non tardanti ad arrivare: quindi niente bronci e su col morale…Qualche preoccupazione lambirà il settore operativo, materiale o personale ma anche qui la spunterete! Fattibili dei bei combini e una frettolosa e freddolosa corsa ai regalini. Per propiziare la buona sorte, giovedì, posizionate del lauro e del fieno nella stanza dove maggiormente soggiornate.