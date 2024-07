Il teatro incontra la natura a Gran Paradiso dal vivo: domenica mattina "Natura di rame"

Alpette, nel Parco Nazionale Gran Paradiso, in provincia di Torino, anticamente era chiamata “terra dei mastri ramai”: in ogni via del paese di sentiva il tintinnio dei martelli che prima modellavano i manufatti e poi li abbellivano con la martellatura. Ad Alpette e nella Valle dell’Orco e Soana era famoso questo mestiere perché vi erano ben cinque miniere di rame: oggi l’Ecomuseo del Rame racconta il lavoro umile e pregiato dei mastri ramai che la compagnia Compagni di viaggio mette in scena, domenica 7 luglio, per Gran Paradiso dal Vivo, l’unico festival di teatro in natura in un parco nazionale, in programma fino al 21 luglio sul versante piemontese del Parco Nazionale Gran Paradiso, il più antico d’Italia.

Natura di rame, con Riccardo Gili, Costanza Maria Frola e Alessandra Minchillo, è uno spettacolo itinerante ad Alpette, con partenza dalla borgata Musrai, che ripercorre i tempi in cui nelle antiche officine i mastri ramai realizzavano a mano padelle, pentole e suppellettili che venivano poi venduti e riparati dai “magnin” in tutto il Piemonte e anche Oltralpe. In ogni tappa gli attori raccontano attraverso azioni sceniche, canti e suoni, una storia dove si intrecciano le speranze di una giovane donna e la dura vita della montagna. Lo spettacolo si concluderà presso l’Ecomuseo del Rame, del lavoro e della Resistenza.

INFO

Gran Paradiso dal vivo. Festival di teatro in natura

Dal 6 al 21 luglio 2024

Parco Nazionale Gran Paradiso

www.cdviaggio.it/granparadiso-dal-vivo