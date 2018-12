Il vino alza i calici: una vendemmia 2018 per tornare ai livelli tradizionali e nuove risorse per le imprese del territorio

Un'annata da quattro stelle e nuove risorse su cui fare leva per crescere ancora di più. Il settore del vino, in Piemonte, saluta il 2018 con un sorriso davvero ampio. Merito dei risultati della vendemmia, ma anche del provvedimento della Regione che proprio oggi ha ufficializzatola ripartizione dei 21 milioni di euro destinati alle imprese del settore.

In particolare, 10,5 per la promozione sui mercati esteri, quasi 7,5 per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti e 3,1 per il finanziamento di punti vendita aziendali. Questa la più grande novità, visto che prima questa voce contava su un solo milione. Presto il bando sarà pronto e sarà aperto a imprenditori e aziende.