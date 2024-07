Il maltempo ha massacrato il grano: a Torino e provincia perso almeno il 20% del raccolto

Punte del 70-80%

Nelle zone che sono state risparmiate dalle tempeste di vento e grandine sono comunque state colpite da continue precipitazioni con grandi volumi di acqua scaricati a terra che hanno mantenuto i terreni impregnati e spesso allagati favorendo marciumi e asfissie delle piante o rallentando la crescita. Inoltre, in tutto il territorio si è assistito a una perdita di chicchi dovuta alla pioggia che ha reso difficile l’impollinazione. In più, la mancanza di giorni di sole ha inciso sulla crescita dei chicchi con un riempimento incompleto dei granelli. Per comprendere il fenomeno della “mancanza di chicchi” (e perdipiù piccoli) basti pensare che una spiga di una varietà di grano tenero di media produttività contiene, in media, dai 36 ai 40 chicchi. In molti campi le spighe adesso contengono soltanto 18-20 chicchi.