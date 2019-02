Lavoro e disabilità: fa tappa a Torino il ciclo di incontri per far conoscere le convenzioni ex art.14

Diffondere su tutto il territorio piemontese la conoscenza delle opportunità offerte dalle convenzioni ex art. 14 del decreto legislativo 276/03, che consente alle aziende di effettuare una parte delle assunzioni obbligatorie previste dalla legge affidando una o più commesse a cooperative sociali o consorzi di cooperative che, per svolgere il servizio esternalizzato, assumono lavoratori disabili iscritti alle liste del collocamento mirato.

E’ l’obiettivo del ciclo di incontri informativi organizzato nelle diverse province dall’assessorato al Lavoro della Regione Piemonte, in collaborazione con l’Agenzia Piemonte Lavoro e le associazioni piemontesi che compongono la Commissione regionale di concertazione. Dopo gli appuntamenti di Biella, Cuneo e Alessandria, l’iniziativa fa tappa a Torino lunedì 25 febbraio alle ore 10 presso la Sala Einaudi del Centro Congressi Torino Incontra, in via Nino Costa 8. Dopo i saluti istituzionali, a cura dell’assessora regionale al Lavoro Gianna Pentenero e del Vicepresidente della Camera di Commercio di Torino Andrea Talaia, il programma dell’incontro prevede una presentazione generale dei contenuti dell’accordo quadro siglato in Regione nel settembre 2018, che disciplina il ricorso all’art.14, chiarendo quali soggetti possono essere coinvolti e come si attivano le convenzioni, a cui fa seguito l’illustrazione del ruolo dei centri per l’impiego coordinati dall’Agenzia Piemonte Lavoro e l’intervento delle parti sociali.

In base all’accordo regionale, le aziende con più di 50 dipendenti che vogliono inserire una o più persone con disabilità possono rivolgersi alle cooperative sociali e definire una commessa da affidare. Grazie alla mediazione dei centri per l’impiego, che verificano la compatibilità tra i profili professionali e le attività svolte dalla cooperativa ed elaborano un progetto personalizzato concordato con la cooperativa e il lavoratore, viene sottoscritta una convenzione che consente di dare il via all’attività lavorativa.

“Penso sia importante – spiega l’assessora regionale al Lavoro Gianna Pentenero – far conoscere questo innovativo e atteso strumento per l’inserimento lavorativo delle persone con disabilità, con cui ci proponiamo di affermare una cultura a tutti gli effetti inclusiva, in cui il collocamento mirato non sia visto come semplice obbligo, ma come un’opportunità. Il punto di forza delle convenzioni Art. 14 è la collaborazione virtuosa tra pubblico, privato, cooperazione e terzo settore ”.

Il prossimo incontro informativo si terrà lunedì 4 marzo alle ore 10 alla Camera di commercio di Novara (Sala del Consiglio), via degli Avogadro 4, Novara.