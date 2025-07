Mirabilia on the Road fa tappa al Museo Ferroviario di Savigliano

Lo speciale pomeriggio di Mirabilia On the Road inizia alle ore 16 con Gianluca Repetto in arte Bingo, artista di strada, illusionista, giocoliere che presenta Magic Rail; Se viaggi in treno lo sai: la maggior parte delle volte non scegli i compagni di viaggio. Ma se il tuo vicino di posto fosse un mago? Potrebbe accadere di tutto! Potrebbe anche accadere di vivere due viaggi in uno: nella realtà e nella surrealtà!

A seguire alle 18.30 Nando e Maila con Sconcerto d’amore; Uno spettacolo comico e musicale tra terra e cielo: Nando e Maila, artisti poliedrici, trasformano una struttura aerea in un’improbabile orchestra. Tra acrobazie, giocolerie sonore e esilaranti litigi d’amore, suonano dal vivo rock, pop e musica classica, anche a testa in giù. Un concerto circense, comico, poetico e travolgente. Un grande classico di una conosciutissima compagnia italiana che torna a Mirabilia.

Anche il Microcirco, sarà presente per tutta la durata della tappa per allietare i più piccoli. Sono i giochi di un tempo con un brillante vestito di festa! E’ un gustoso svago di un sorprendente, piccolo Microcirco.

Biglietto unico per i due spettacoli con ingresso al museo incluso.

www.festivalmirabilia.it

info@festivalmirabilia