L’importanza di un’assicurazione viaggio

Non c'è niente di peggio che affrontare una vacanza e andare incontro a spiacevoli inconvenienti come lo smarrimento dei bagagli o la perdita dei documenti. Incidenti sfortunati, che non è possibile controllare completamente, ma che è comunque possibile cercare di fronteggiare attraverso la sottoscrizione delle assicurazioni viaggio più conosciute. Ma perché è importante avere un'assicurazione di viaggio?

Con la stipula di un'assicurazione viaggio il cliente si sta essenzialmente coprendo contro una lunga serie di rischi tipici dei viaggi, come ad esempio lo smarrimento o il furto del bagaglio, la copertura per l'annullamento del viaggio stesso o, ancora, le spese mediche impreviste all'estero. Ebbene, considerando che il costo di una piccola emergenza medica all'estero potrebbe esaurire l'intero budget per le vacanze (!) e che di contro il costo di una polizza di assicurazione viaggio è davvero basso, ne deriva un evidente vantaggio nel sottoscrivere tali contratti.

Chiarito ciò, il mercato delle assicurazioni di viaggio è piuttosto esteso, con tante polizze pronte a soddisfare qualsiasi tipo di esigenza. Una polizza assicurativa di viaggio completa fornisce ad esempio una copertura medica d'emergenza, le perdite subite a causa di cancellazioni impreviste del viaggio, una copertura in caso di morte e invalidità, una copertura della responsabilità civile personale e il rischio di smarrimento dei bagagli. Diversi altri vantaggi, come ad esempio la copertura dei costi sostenuti quando si è costretti a prolungare il soggiorno a causa di condizioni meteorologiche avverse, potrebbero essere delle opzioni aggiuntive.

Fin qui, la “base” delle coperture assicurative complete, ma standard. A ciò si può aggiungere una serie di opzioni di personalizzazione, clausole che, magari, possono essere utili agli sportivi, che potrebbero avere d’utilità poter godere di una copertura contro gli infortuni subiti durante la partecipazione ad attività sportive.

Un cenno separato di approfondimento è poi legato ai viaggiatori più vulnerabili, come ad esempio le persone in stato di gravidanza o gli anziani. Le donne in gravidanza devono necessariamente richiedere una copertura assicurativa apposita dopo la 26a settimana di gravidanza. I bambini nati durante il viaggio non sono inoltre coperti dalle polizze. Particolari avvertenze esistono altresì per i passeggeri dai 70 anni in su, ai quali è di solito richiesto di pagare un premio più alto.

Chiarito ciò, ai viaggiatori viene generalmente consigliato di acquistare le polizze scelte non appena il viaggio è stato pagato, perché in questo modo potranno godere di una copertura di annullamento coerente con le proprie esigenze.

Per ogni dubbio e per ogni richiesta di maggiori informazioni, è sempre opportuno parlarne con il proprio assicuratore di fiducia. In questo modo riuscirete a costruire su vostra misura il prodotto di tutela che meglio può integrarsi alle vostre esigenze di viaggio, evitando di partire per la vostra vacanza o per il vostro prossimo viaggio di lavoro, senza una copertura adeguata. Un confronto delle migliori polizze viaggio online vi permetterà altresì di arrivare alla definizione del miglior prodotto assicurativo, ottenendo un congruo risparmio senza rinunciare alla qualità e alle più adatte garanzie di cui si vorrebbe godere.