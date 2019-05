Cosa prevedono per noi le stelle nei prossimi giorni

ARIETE : Preparatevi ad una Pasqua movimentata e sbrigatevi a sistemare quello che vi fa stare in sospeso per godervela appieno… I prossimi dì infatti vi vedranno spettatori e protagonisti di fatti burleschi quasi un ingiurioso folletto si sollazzasse a intralciarvi o vi capitassero cosine talmente assurde dal rimanere basiti… Una notizia rinfrancherà e una posteriore infurierà … Però nel complesso non avrete di che lamentarvi a patto di minimizzare un risolvibile problemino.

TORO : Toglietevi qualsiasi tarlo dalla testa in quanto si sta dischiudendo un periodo interessante dove i rinnovamenti non mancheranno sia sotto il profilo operativo che materiale o privato mentre chi è liberissimo da vincoli ed impegni potrà avviare relazioni impostate primariamente sullo scambio intellettivo o fare incontri assai interessanti… Per mantenervi in forma effettuate delle passeggiate, della ginnastica e attenetevi a salubri regole alimentari. Domenica scombinata.

GEMELLI : Tra alti e bassi tirerete la carretta anche se dei miglioramenti si presagiscono un po’ su tutti fronti compreso quelle che maggiormente sta a cuore…In ciò vi sarà d’aiuto un granello di positività e l’appoggio morale di una persona che vi vuole bene e vuol vedervi felici. I maschietti non combinino pasticcetti e le appartenenti al gentil sesso tutelino salute, interessi e valute. Sborsi per regalini, abbigliamento, bellezza o piccoli elettrodomestici. Combino carino.

CANCRO : A dispetto di Saturno opposto al Sole debellate l’eventuale stato di confusione in cui vi trovate, imparate l’arte del menefreghismo, contate su giornate discrete pur se infuocate, reclamate una priorità, coccolate chi più amate e soprassedete sul contegno di un personaggio testone ma fondamentalmente bonaccione. Un invito stupirà ma, se accettato, ringalluzzirà mentre in famiglia o sul lavoro regnerà uno spizzico di parapiglia… Guizzi di fiacca o di stress.

LEONE : Le stelle, così briccone e monelle, elargiranno stavolta i propri favori consentendo ai più sfigati e depressi di intravvedere un barlume di luce nel grigiore della quotidianità…Ciò non significa far salti di gioia ma perlomeno rinvenire un minimo di quiete o di sicurezza in voi e nelle vostre potenzialità. Qualche nativo pianificherà un fuori porta, una mini evasione, qualcun altro si accontenterà di ciò che passa il convento riuscendo però egualmente a divertirsi. Ugge per anziani.

VERGINE : Se negli ultimi tempi un uomo, una donna o un buffo contesto hanno amareggiato, vi piglierete la dovuta rivincita con tanto di gratificazioni ed interessi! Occhio nel contempo a non peccare di pignoleria o ingenuità e a non fare di ogni erba un fascio in quanto c’è chi vi ama ed accetta per come siete difetti compresi… Soldini da versare intervallati ad un guadagno o ad un affare da coltivare. Amica a cui rivolgervi in caso di perplessità. Improvvisata in arrivo.

BILANCIA : Ecco una primavera rigenerante e promettente al fine di mandare in porto progetti, togliervi degli sfizietti, giocare a rimpattino con l’amore, sistemare eventuale pendenze, alleggerirvi di un fardello, concedervi qualche attimo di relax o distrazione. Ciononostante dovrete sostenere degli sborsi, programmare anticipatamente le feste pasquali, curare un’indisposizione, guardarvi da uno strano elemento e da una falsa amicizia. Sabato adattissimo allo shopping.

SCORPIONE : Meglio prendervi con le pinze, non punzecchiarvi e aspettare che le paturnie siano svanite prima di avanzare proposte o idee da voi non condivise perché in uno scatto di nervi potreste offendere involontariamente chiunque vi attorni… Attenti pure a non pigliare granchi in ambito materiale dove rendesi tassativo drizzare le antenne e non credere alle galline dalle uova d’oro… Opportunità di rivedere un’amabile personcina o di aggiustare una storia se zoppicante…

SAGITTARIO : Girate alla larga da chiunque badi più all’apparenza che non alla sostanza o da incalliti pignoli inclini ad andare a cercare il pelo nell’uovo condizionandovi cosi l’esistenza… Qualsiasi iniziativa pigliate godrà di favoritismi astrali: quindi non dormite sugli allori e partite imperterriti alla riscossa con la certezza di riuscire persino nella più ardua impresa… Non da escludere eclatanti comunicati da congiunti o parenti oppure delle gaudenti orette in compagnia altrui.

CAPRICORNO : Se qualcosa turba e conturba scoverete una savia scappatoia oppure contrasterete intelligentemente le pretese di chi poco da e tanto prende… Accontentate inoltre il partner in una richiesta e limitate, sia in casa che fuori, delle discussioni completamente inconcludenti specie se trattate con benemeriti saccenti od incompetenti. Rischio di sbagliare in un conteggio, spaccare oggetti fragili o venir gabbati incautamente. Lavoretti da sbrigare in casa o nel giardino.

ACQUARIO : L’ottimismo aiuta a superare le difficoltà: cercate dunque di essere positivi e di vedere il bicchiere mezzo pieno malgrado un’ angustia funga da freno alla vostra serenità…In previsione delle adiacenti festività apprestatevi ad una sorpresina ed organizzatevi minuziosamente e anticipatamente specie se anelate effettuare un viaggetto o combinare una gitarella con amici o conoscenti. In amore invece può succedere di tutto: dalla bisticciata all’incontro casuale…

PESCI : Forse certe faccende non procedono come speravate barcamenandovi così tra incudini e martelli ma di punto in bianco una questione si definirà, l’animo si placherà e gioirete per un successo, una ripresa, un introito o semplicemente una dritta proveniente da esperti o intimissimi conoscenti. Battibecchi con un Gemelli, Leone, Vergine, Bilancia Acquario o Scorpione. Per Pasqua iniziate già sin d’ora a pensare con chi e come trascorrerla. Occhio ai malfattori!