A Moncalieri tutto pronto per la rievocazione storico-religiosa del Beato Bernardo

A Moncalieri il conto alla rovescia sta per terminare. Domani, sabato 13 luglio, quando alle 21 prenderà il via la processione storico-religiosa del Beato Bernardo, uno dei momenti clou delle celebrazioni patronali che quest’anno rivivrà in piazza Vittorio Emanuele, liberata da fioriere e sedute dopo il via dei lavori per la trasformazione in Ztl videosorvegliata h24.

Il ritorno in piazza Vittorio Emanuele

Un serpentone che dalla fontana del Saturnio scende sino all’incrocio con via Carlo Alberto. Un palcoscenico che si snoda per oltre una ventina di metri e che accoglierà la rappresentazione storica, coinvolgendo complessivamente una sessantina tra attori e figuranti, guidati dalla narrazione dell’attrice e scrittrice moncalierese Sara D’Amario mentre in regia ci sarà Francois Xavier Frantz, noto drammaturgo francese da tempo residente in Italia.

La rievocazione storico-religiosa

La rievocazione si concluderà con la solenne processione dell’urna contenente le Reliquie del Beato che al termine della rappresentazione scenderà dalla piazza della Collegiata per raggiungere la chiesa del Beato Bernardo a Borgo Aje. A presiedere il parroco don Paolo Comba. La rievocazione durerà circa un’ora e la gente assisterà in piedi, esattamente come accadeva una volta. In piazza verranno riprodotti teatralmente alcuni dei miracoli più significativi della devozione verso il Principe tedesco.

Gli altri appuntamenti della Patronale

Le celebrazioni proseguiranno poi lunedì 15 con la consegna dei Gigli d’Argento e la messa officiata dall'arcivescovo di Torino, Mons. Roberto Repole, per concludersi poi mercoledì 17 luglio, con il grande concerto in onore del Beato Bernardo, organizzato dalla Famija Moncalereisa nella Collegiata Santa Maria della Scala: appuntamento alle ore 21 con ingresso libero.