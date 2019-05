A Carmagnola al via il progetto “Giovani e Lavoro: territori in movimento”

Fino al prossimo 10 maggio sarà possibile candidarsi per partecipare al percorso di orientamento “My Future”, inserito nel progetto “Giovani e Lavoro: territori in movimento” promosso dal Comune di Carmagnola in collaborazione con la Cooperativa Orso, grazie al contributo della Fondazione CRT.

Il progetto intende sostenere 10 N.E.E.T. (“Not in Employment nor in Education or Training – acronimo che individua i giovani che non studiano, non lavorano e non si formano) con l’obiettivo di supportare l'acquisizione e lo sviluppo di competenze e strumenti per la costruzione del proprio progetto personale e professionale e per la ricerca del lavoro; al progetto potranno partecipare ragazzi e ragazze residenti a Carmagnola da almeno 3 anni, in età compresa tra i 16 ed i 24 anni, non iscritti o non frequentanti alcun corso di studi o di formazione professionale.



Tutti i candidati verranno sentiti a colloquio dagli operatori dell’Informagiovani e Lavoro per verificare i requisiti e le motivazioni; gli ammessi potranno partecipare al percorso che prevede incontri informativi su tematiche relative a giovani e lavoro, a laboratori per la ricerca del lavoro (job club), a percorsi formativi ed orientativi sulla definizione del proprio progetto professionale; inoltre i ragazzi potranno essere affiancati dagli orientatori con consulenze individuali per un aiuto nella definizione del proprio progetto, per la realizzazione del quale potrà essere riconosciuta l’erogazione di un incentivo economico del valore massimo di € 350,00 per ciascun partecipante.



Il bando e la modulistica di partecipazione sono disponibili sul sito dell’IGL www.iglcarmagnola.it; le domande di partecipazione vanno consegnate all’ufficio Informagovani e lavoro entro venerdì 10 maggio.

Per info: ufficio Informagiovani e Lavoro del Comune di Carmagnola, tel 011 9710196