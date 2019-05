 / L'oroscopo di Corinne

ARIETE : Essendo abbastanza fiacchi e stressati approfittate delle festività per divertirvi, viaggiare ma anche pisolare e riposare al fine di ritemprarvi e recuperare verve ed energia anche se un minuto contrattempo costringerà a posticipare un appuntamento. Attenti altresì a non esagerare nel bere e nel mangiare! Pasquetta singolare. Sarà di buon auspicio: Regalare o ricevere una gallinella o coniglietto di cioccolato e mettere un ramoscello di ulivo in ogni stanza della casa.

TORO : Approfittate del ponticello per staccare la spina, obliare per un attimino ogni preoccupazione, frequentare gente positiva, combinare un ritrovo godereccio o mangereccio avendo nel contempo l’accortezza di tutelarvi contro furtarelli e malandrini. Propensione a pollinosi, allergie o infiammazioni. Sarà di buon auspicio: Far incetta di asparagi, uova sode, bietole, zucchine ed apparecchiare il tavolo con stoviglie color giallino.

GEMELLI : Vi dividerete in diverse categorie: infatti ci sarà chi se ne andrà via evadendo dalla solita routine e chi se ne starà a casina lungi da calche e fracassi. Comunque per un’ampia fetta di nativi la Pasqua scorrerà linearmente senza immani scossoni includendo delle gradite visite, regalini, sorpresine o una gioia da condividere con terzi. Sarà di buon auspicio: Collocare una campanella nell'ingresso non solo scaccerà la sfiga ma attirerà le forze del bene portando un po’ di fortunella.