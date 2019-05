Nasce la nuova rubrica "Alimentazione Naturale", curata da Valentina Bottiglieri

Con questa nuova rubrica, abbiamo deciso di andare alla scoperta delle regole per una vita sana, al riparo dai pericoli di una dieta non corretta. Con l'aiuto di Valentina Bottiglieri vogliamo aprire una finestra sul mondo dell'alimentazione naturale, mettendo in luce anche quei piccoli dettagli che spesso sfuggono alle parole, ma che sono altrettanto importanti.

Valentina Bottiglieri, Naturopata, Iridologa, Floriterapeuta e Nutritional Consultant, ha iniziato la sua attività nell'ambito delle Medicine Naturali e Bio energetiche nel 2008, decidendo di orientare le sue specializzazioni in tre ambiti primari, con lo scopo di poter aiutare le persone a ritrovare il proprio benessere affrontando contemporaneamente l’aspetto mentale-emozionale con la Floriterapia, l’aspetto organico e tossinico con l’Iridologia e quello energetico e metabolico con l’Alimentazione Naturale-Energetica e il Fitness Metabolico.

La sua mission è quella di rendere consapevoli le persone delle loro qualità e dei loro talenti e, grazie alla ritrovata fiducia in se stesse, il passo seguente sarà di consentire loro di raggiungere la propria forma fisica e il proprio equilibrio emozionale ed energetico in modo semplice e veloce. Valentina è anche esperta in Riequilibrio Ormonale Femminile e Dimagrimento Naturale. Ha ideato il metodo “Dimagrimento Naturale” con cui da anni aiuta le persone a ritrovare energia, forma fisica ed entusiasmo per la vita in brevissimo tempo. Ha fondato l’associazione ValeVita Naturopatia non a scopo di lucro, dove tiene eventi gratuiti per aiutare le donne in perimenopausa e in menopausa a ritrovare e mantenere il proprio benessere con l'alimentazione in base al biotipo e integrazione naturale. Ha studiato tanto anche le antiche Filosofie Naturali come la Medicina Tradizionale Cinese, l’Ayurveda che viene dall’India e la Naturopatia, che è stata la prima Medicina Naturale in Occidente, grazie a Ippocrate.

Si è anche dedicata molto alla ricerca, studiando in maniera molto approfondita tutti gli approcci alimentari più conosciuti dal ‘900 in poi, considerandone gli effetti positivi e quelli negativi sul medio e il lungo periodo. Ha constatare nei suoi studi che tutte le diete che vengono proposte dagli anni ’50 in avanti, promettono e a volte fanno ottenere alla persona una perdita di peso immediata, ma poi sul medio e lungo periodo i benefici iniziali si esauriscono in fretta,lasciando quasi sempre solo i danni sia fisici che psicologici, che sono spesso i peggiori.

Abbiamo chiesto a Valentina di spiegare il suo pensiero sull'Alimentazione Naturale ed i suo metodi di lavoro.

Come riesce a far dimagrire le persone che si rivolgono a lei?

“Non mi occupo di far dimagrire le persone, bensì adatto alle esigenze e alle peculiarità del singolo soggetto, quelle regole basilari di alimentazione Naturale e Energetica che prevedono la scelta di cibi che producano meno tossine alimentari possibile (che poi si trasformano in tossine energetiche) in modo da consentire all'organismo di riportare l'energia giusta nei singoli organi ed apparati”.

Quali sono le cause di un metabolismo lento?

“La causa principale che riduce le funzioni del nostro organismo è un'alimentazione scorretta, magari non fresca, quindi priva degli enzimi che ci sono indispensabili per metabolizzare il cibo che assumiamo e di trasformarlo in energia che ci fa muovere, pensare, amare e godere appieno della nostra esistenza”.

Quali sono i segreti per uno stile alimentare sano?

"Nutrimento e Energia sono le parole chiave dello stile alimentare e di vita che promuovo. Il cibo che scegliamo deve nutrire il corpo, ma anche la mente e lo spirito e deve trasformarsi, senza troppi passaggi, in energia veloce e pura che possa essere utilizzata appieno dalle infinità di cellule che ci compongono. Inoltre, nel corso degli anni ho acquisito un'esperienza che non si impara sui libri, ma che proviene dalle tante persone che ho avuto il piacere di accogliere nel mio studio, ognuna con esigenze e richieste differenti. A queste persone è stata assegnata un'Alimentazione Naturale Personalizzata che ha consentito di ottenere dei miglioramenti importanti, sia fisici che energetici ed emozionali”.

In che cosa consiste il Metodo Alimentare Naturale Consapevole?

“Ogni volta che una persona inizia a seguire i miei consigli di Alimentazione, dimagrisce, si sgonfia e modella il suo corpo giorno dopo giorno, senza sforzi, senza pasti astrusi, e si sente in pochi giorni più forte, più concentrata, con l'umore che tende sempre più verso l'alto, quindi anche propensa a uscire e muoversi di più. Il Metodo Alimentare Naturale Consapevole (M.A.N.C.) non è una dieta, ma è un sistema che con i suoi semplici suggerimenti, con la scelta personalizzata dei cibi, degli orari in cui assumerli... e poi non vi svelo altro...riporta la persona alla sua energia migliore che le consente di riattivare il meccanismo tanto caro a noi naturopati che è quello dell'Autoguarigione...Va da sé che, se il sovrappeso o la malattia è causata da errori alimentari che hanno abbassato l'energia reattiva del soggetto, una volta messo a punto e personalizzato il programma alimentare, la persona in breve tempo riporta il suo fisico allo stato ottimale, riducendo il peso, eliminando il grasso in eccesso, mantenendo la pelle tonica e lucente e i muscoli forti come se, oltre a essersi messa a mangiare bene, avesse fatto anche delle lezioni in palestra col personal trainer!”.

