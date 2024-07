Crollato un solaio in via Bertola: strada chiusa, ambulanza sul posto

Fuori programma nel tardo pomeriggio di oggi, venerdì 19 luglio, per il crollo di un solaio in via Bertola: a seguito dell'accaduto la strada è stata strada chiusa all'altezza di piazza Arbarello.

Bloccato anche l'accesso a via Antonio Fabro. Sul posto sono rapidamente intervenuti i soccorsi ed un'ambulanza, oltre agli agenti della Polizia locale. Al momento non è ancora chiara la dinamica dell'accaduto e se vi siano state persone coinvolte o ferite.

I Vigili del fuoco, comunque, hanno tranquillizzato, dicendo che non si è fatto male nessuno.