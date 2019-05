L’importanza di usufruire di un auto sostitutiva durante una riparazione

Le polizze di assicurazione auto non comprendono la garanzia dell’auto sostitutiva in caso di incidente o riparazione, in quanto quest’opzione non rappresenta in alcun modo un obbligo. Tuttavia, poter usufruire di questa possibilità è utile quando ci si trova “bloccati” senza un veicolo per un periodo che può essere più o meno lungo.

Se la vostra auto è in riparazione e non sapete come far fronte a questa problematica in tempi brevi, il consiglio che possiamo darvi è quello di affidarvi ad aziende specializzate come Arval for me che, tra i loro tanti servizi, offrono ai loro clienti anche quello dell’auto sostitutiva, molto richiesto dagli automobilisti italiani.

Arval for me conta un complesso di officine che si occupano di riparazione, controlli e sostituzioni auto. Esistono diverse sedi su tutto il territorio nazionale ed è possibile rivolgersi a loro anche quando si è in viaggio e si hanno problemi con l’auto.

L’importanza delle auto nella società di oggi

Le auto sono indispensabili per molte persone: ci portano a fare shopping, a lavoro o a scuola. Assistono persone con mobilità limitata e le persone che si prendono cura dei parenti. Non importa se vivete in città o in piccoli centri dislocati: le automobili rappresentano l’indipendenza.



Se la vostra auto ha problemi ed ha quindi bisogno di riparazioni (di breve o lunga durata non è molto rilevante), è bene poter avere un mezzo sostitutivo da poter utilizzare per l’intero periodo in cui la vostra macchina è fuori uso.

Tuttavia, spesso si rischia di incorrere in una scelta limitata solo a uno o due modelli che possano essere utilizzati come auto di cortesia e magari questi pochi modelli sono spesso inadatti per la persona che si trova a richiedere l’automobile. Con Arval for me questo problema non si pone, in quanto quest’azienda garantisce ai propri clienti di poter ottenere un’auto molto simile o comunque con caratteristiche simili a quelle dell’auto in riparazione. Questo è fondamentale per i clienti, in quanto permette loro di non dover cambiare in maniera radicale le loro abitudini, ma anzi, permette di poter proseguire nelle azioni quotidiane senza notare un grande distacco dalla normalità che caratterizza ogni giornata.

Auto sostitutiva: un servizio adatto ad ogni famiglia

Come clienti potrete scegliere quale modello è più adatto alle vostre esigenze e alle vostre necessità, comunicando ciò di cui avete bisogno agli operatori che si mostreranno sempre disponibili e sapranno seguirvi nel miglior modo possibile nel processo di scelta della vostra auto sostitutiva. Ovviamente questa scelta dipende molto anche dalla disponibilità delle auto, ma nella maggior parte dei casi verrete accontentati in ogni vostro desiderio.

Avendo a disposizione un’auto sostitutiva non dovrete stressarvi nell’organizzare i vostri spostamenti e quelli della vostra famiglia utilizzando mezzi di trasporto alternativi, ma potrete continuare a vivere le vostre giornate fino al momento in cui la vostra auto vi verrà riconsegnata. Arval for me si preoccuperà della riparazione della vostra auto e vi seguirà durante tutto il percorso.

Per poter diventare clienti di questo network vi basterà visitare il loro sito internet e valutare qual è il mezzo di contatto che preferite: potrete contattarli utilizzando la loro pagina Facebook, contattare il numero verde presente sul sito web, compilare il form di richiesta informazione oppure cercare una delle sedi più vicine a voi e rivolgervi loro direttamente. Tanti i servizi che saranno messi a vostra disposizione e che vi permetteranno di migliorare in maniera sostanziale il rapporto con la vostra automobile.