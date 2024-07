Aurora, il Community Land Trust “vede la luce” ma trova ad aspettarlo le scritte degli antagonisti: "Fuori i buoni dal quartiere"

Una grande festa per celebrare uno dei progetti più innovativi di “abitare sociale” mai presentati a Torino: è quella che ha dato il via ufficiale al “Community Land Trust” presentato dalla Fondazione di Comunità Porta Palazzo sul territorio del quartiere Aurora, uno dei più critici per quanto riguarda l'emergenza casa.

Il Community Land Trust

L'idea ha portato alla creazione della fondazione “Community Land Trust – Terreno Comune”, che nei giorni scorsi è riuscita a portare a termine – ad un costo di oltre 500mila euro grazie a 83 prestiti sociali e al contributo di 5 enti - l'acquisto dell'intero palazzo prescelto per avviare la progettualità, in corso Giulio Cesare 34. Dopo i lavori di ristrutturazione preventivati per 1 milione e mezzo di euro, gli alloggi verranno venduti a persone e famiglie con difficoltà di accesso alla casa a cifre calmierate e notevolmente inferiori al prezzo di mercato.

Ad assicurare l'equità del tutto ci sarà la gestione collettiva dell'immobile, con la Fondazione a fare da garante come “proprietaria” del suolo anche per mitigare un eventuale innalzamento del valore di mercato: “Da adesso in poi - spiega il presidente Karl Krahmer – lavoreremo alla prossima fase, quella che renderà concreta la progettazione architettonica e che porterà alla costruzione della comunità di persone che abiteranno qui, principalmente famiglie monoreddito con bambini: per sceglierle creeremo un'apposita consulta dopo una chiamata pubblica; vogliamo farlo diventare un progetto pilota”.

L'obiettivo dichiarato è quello di aprire ufficialmente nel 2026: “Il passo di oggi - sottolinea la presidente della Fondazione di Comunità Porta Palazzo Cecilia Guiglia – ci mette una carica pazzesca e i contributi ricevuti ci hanno fatto capire che non siamo soli: abbiamo scommesso sulla dimensione relazionale e siamo convinti che questo matrimonio frutterà. Qui creeremo, con armonia, un patrimonio che darà la possibilità a molte persone di costruire un proprio percorso di vita attraverso il principio della mutualità, indispensabili a cavarsela in questo mondo”.

L'azione degli antagonisti

La festa è stata solo parzialmente rovinata dalla brutta sorpresa trovata questa mattina sui muri del palazzo, imbrattati dalle scritte “fuori i buoni dal quartiere”, “per ogni sgombero un bene comune” e “PD ama Molino”, accompagnate da manifesti che accusano i promotori di voler speculare sui poveri con l'obiettivo di cacciarli dal quartiere. La risposta non si è fatta attendere e ribatte punto su punto alle obiezioni attraverso un contro-manifesto firmato dallo stesso Krahmer, che invita al confronto e che a proposito dichiara: “È curioso come gli autori se la siano presa proprio con noi e non contro chi promuove davvero speculazioni totalmente private sul quartiere”.