Voglia di estate? Visita la Sicilia in camper

Dopo un inverno interminabile hai voglia di rigenerarti con una vacanza speciale? Spiagge, mare, cultura, natura ti aspettano in Sicilia.

Qui potrai fare una vacanza completa a 360° e scegliere che tipo di itinerario seguire a seconda delle tue esigenze e desideri. Ti suggeriamo una vacanza in camper per andare alla scoperta di un'isola incantevole.

Ci sono diverse piattaforme attraverso cui noleggiare un camper: ti consigliamo Campanda per la sua grande varietà di veicoli. Una vacanza estiva in Sicilia in camper è in grado di regalarti dei momenti indimenticabili all'insegna del divertimento e dell'avventura. Potrai vivere giorno dopo giorno le tue ferie, magari pianificando un percorso di massima oppure andare alla scoperta on the road di posti incantevoli senza vincoli di sorta.

Se sei alla ricerca di sole e di mare ecco le spiagge più belle: Cala Mosche, con il suo arenile sabbioso e costellato da piccole dune dorate nel cuore della riserva naturale di Vendicari; Punta Secca, vicino a Marina di Ragusa; San Vito Lo Capo, la più famosa di tutta la Sicilia e San Lorenzo vicino a Marzememi. Se invece desideri andare alla scoperta di paesaggi incontaminati immersi nella natura, sicuramente non dovrai perderti una passeggiata nel Parco delle Maonie, nella Riserva naturale di Cava Randello nel Parco Fluviale dell’Alcantara e nella riserva di Isola Bella.

Se invece sei alla ricerca di una Sicilia ricca di arte e cultura, non potrai non visitare la splendida Cattedrale Normanna di Santa Maria Nuova a Palermo ed il chiostro Benedettino di Monreale, oppure passeggiare tra le viuzze dell’isola di Ortigia, la parte più vecchia della città di Archimede, Siracusa, con il Duomo, il tempio di Apollo, la Fonte Aretusa, il Castello Maniace e la Chiesa di Santa Lucia. E ancora, non potrai rinunciare alla visita guidata del sito archeologico di Selinunte a Porto Empedocle o alla visita di Taormina ed al suo maestoso teatro Greco.

Infine, non puoi non visitare Catania, splendida città ricca di storia, e l’Etna. Qui diverse guide ti potranno accompagnare fino alla cima del vulcano, spiegarti la morfologia del territorio e la storia di questo luogo così spettacolare. Se poi desideri scoprire la gastronomia della Sicilia, dovrai visitare sicuramente Sortino, con il suo famosissimo miele, Pachino dove potrai assaggiare gli omonimi pomodorini.

Da qui potrai spostarti a Bronte, con i suoi famosi pistacchi, Erice e la sua pasta di mandorle usata per creare deliziosi dolci e pasticcini. Per chiudere in bellezza a Sambuca di Sicilia dove potrai assaggiare i “Minni di virgini”, biscotti pieni di crema di latte, zuccata e scaglie di cioccolato.

Se desideri non trovare sovraffollamento il consiglio è quello di visitare la Sicilia on the road in camper nei mesi di Giugno e Settembre evitando assolutamente Luglio ed Agosto. Se proprio non puoi farne a meno ti toccherà metterti in coda e armarti di santa pazienza!