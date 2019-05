Torino riscopre il suo fascino-business: "Sa sempre rinascere, come i personaggi del Trono di Spade"

Non solo alloggi, ma anche uffici. Il mercato immobiliare di Torino rispecchia il cambiamento e la trasformazione che sta conoscendo (non senza qualche intoppo) il capoluogo piemontese, ma nell'immagine che ne scaturisce scopre riflessi che forse non si aspettava. Nel 2018 il mercato degli spazi a uso "terziario" è letteralmente esploso: le compravendite sono aumentate del 133%, con ben 105mila metri quadrati che hanno cambiato proprietà. Di conseguenza, il fatturato è salito dell'86%, muovendosi su volumi intorno ai 200 milioni di euro.

Torino, dunque, guarda avanti con più fiducia rispetto al passato. Ma come era già emerso anche da altri dati, anche la ricerca di Scenari Immobiliari (e presentata oggi ospiti di Covivio , presso il complesso di Ferrucci 112) evidenzia come un problema risieda nell'età degli immobili: datati e che hanno bisogno di essere ristrutturati nel 74% dei casi. La città della Mole dovrà dunque impegnarsi per mettersi sulla scia di quanto già accade a Milano, Parigi, Berlino o Londra. E proprio Milano sembra rappresentare - insieme alle infrastrutture e ai collegamenti - uno dei maggiori motori per ritrovare la vivacità di un tempo.

"Torino è la città che più dà soddisfazione - ammette Mario Breglia, presidente di Scenari immobiliari - perché storicamente sa sempre rinnovarsi e rinascere sotto nuove forme. Un po' come certi personaggi del Trono di Spade. Quel che è certo è che gli uffici non sono scomparsi, come si temeva invece con l'avvento di Internet e del telelavoro". Ma si lancia anche un allarme: "Senza TAV o collegamenti rischia di rimanere un luogo isolato. Per esempio non ci sono voli da Roma al mattino, segno che non si viene più per lavorare, ma solo per fare vacanza. L'impressione è un po' quella di finis terrae".