Sicurezza stradale, i controlli per il trasporto scolastico

Anche quest’anno scolastico è terminato e, come per gli studenti è giunto il momento per un’analisi di quanto si è fatto, anche la Polizia Stradale della Polizia di Stato fa il punto della situazione per quanto concerne la “Sicurezza stradale” relativa al trasporto studentesco per i viaggi d’istruzione eseguiti con autobus.

La realtà torinese, unica in Italia a sperimentare la nuova formula di partenariato, ha visto la stretta collaborazione tra la Polizia Locale di Torino e la Sezione Polizia Stradale di Torino, sinergia che ha permesso non solo di coprire un territorio più vasto ma soprattutto di aumentare i controlli e di conseguenza il grado di sicurezza di questo delicato e particolare regime di trasporto di persone.

Il coordinamento dell’iniziativa a cura della Sezione Polizia Stradale e la puntuale disponibilità offerta dalla Polizia Locale di Torino hanno permesso, durante l’anno scolastico appena concluso, di sottoporre a controllo 380 autobus dei quali solo 247 sono risultati regolari e in efficienza mentre per i restanti, per motivi diversi, sono emerse irregolarità che, in taluni casi, non hanno permesso o ritardato il viaggio d’istruzione.

Nell’ambito della sola città di Torino la Polizia Locale, con l’impiego di circa 233 unità, ha contestato 277 infrazioni, molte delle quali relative ai tempi di guida o di riposo non rispettati dagli autisti.

In provincia, invece, l’impiego di circa 104 equipaggi della Polizia Stradale della Polizia di Stato, ha consentito di controllare 122 autobus, rilevando 29 infrazioni spesso relative alle cinture di sicurezza non funzionanti.

Questa specifica attività di controllo, nata dalla collaborazione tra Polizia di Stato e MIUR, motivata dallo scopo di far viaggiare in sicurezza i nostri ragazzi durante i loro viaggi d’istruzione, è stata anche occasione per sensibilizzare i Dirigenti scolastici sull’importanza di scegliere aziende di autotrasporto che offrono gradi di sicurezza maggiori, sebbene ciò possa essere associato ad un dispendio economico di poco superiore al normale.

Il protocollo d’intesa tra le Istituzioni indicate presuppone che i Dirigenti scolastici inoltrino alla Sezione Polizia Stradale una segnalazione con le indicazioni della data e ora del viaggio e la destinazione di questo, così da far trovare, all’atto della partenza o lungo l’itinerario, un equipaggio della Stradale o della Municipale per il controllo.

Non sono mancati, però, i controlli d’iniziativa che entrambe le forze di polizia hanno svolto in occasioni diverse da quelle segnalate dagli istituti d’istruzione.

Il momento del controllo, poi, ha favorito la comunicazione con gli studenti a bordo del pullman, informandoli sull’importanza dell’uso delle cinture durante il viaggio, valore aggiunto e indispensabile per garantire maggiore sicurezza in caso d’incidente.