06 gennaio 2026

Storica giocheria del centro non chiude ma cambia casa dopo 80 anni

Il Paradiso dei Bambini si sposta di qualche metro, riducendo la superficie

Qualche bimbo si sarà preoccupato, vedendo serrate le vetrine del Paradiso dei Bambini. Ma nessuna brutta notizia: lo storico negozio di giocattoli del centro città non sta chiudendo, bensì cambiando casa dopo più di 80 anni. Oggi si è arrivati alla terza generazione della famiglia Demo, che avviò l'attività nella stessa sede rimasta aperta fino allo scorso 31 dicembre, all'angolo tra via Doria e via Carlo Alberto.

Apertura attesa per fine gennaio

Passato Natale, con il suo boom di acquisti per i regali, è già trasloco in corso. L'apertura prevista è per fine gennaio in via Cavour 3, a pochi metri dall'attuale sede, ma con una superficie quasi dimezzata: dai 180 mq attuali, quando nel '96 il negozio si ingrandì assorbendo quello che era il Pub Britannia, il Paradiso dei Bambini passerà a poco più di 100 mq, distribuiti su due piani.

"Abbiamo avuto l'esigenza di ridurre gli spazi - ha spiegato Valeria Demo, nipote di quei nonno Domenico e nonna Mariuccia che aprirono l'attività nel'44 - ma porteremo l'atmosfera del Paradiso dei Bambini nel nuovo negozio, con lo stesso spirito che ci contraddistingue da sempre".

L'impegno di una intera famiglia

All'inizio erano Domenico e Mariuccia a gestire la giocheria con la figlia 15enne - la zia di Valeria - e successivamente si è unito anche il papà - nato proprio nell'anno di apertura - che per gestire la parte economica e amministrativa dell'attività lascerà un lavoro in FIAT come fisico. Oggi sono Valeria e il marito Davide a mandare avanti un negozio che da tre generazioni frequenta le fiere di settore per ricercare i giocattoli migliori e più caratteristici in circolazione.

Superate innumerevoli difficoltà

Il Paradiso dei Bambini ha superato la nascita dei supermercati, dei centri commerciali, l'avvento degli store online e la pandemia da Covid: "Ma cambierà solo l'indirizzo - specificano Valeria e Davide - restiamo la stessa famiglia che dal 1944 porta avanti l'attività con cura e passione".

Francesco Capuano

