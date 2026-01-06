Storica giocheria del centro non chiude ma cambia casa dopo 80 anni

Qualche bimbo si sarà preoccupato, vedendo serrate le vetrine del Paradiso dei Bambini. Ma nessuna brutta notizia: lo storico negozio di giocattoli del centro città non sta chiudendo, bensì cambiando casa dopo più di 80 anni. Oggi si è arrivati alla terza generazione della famiglia Demo, che avviò l'attività nella stessa sede rimasta aperta fino allo scorso 31 dicembre, all'angolo tra via Doria e via Carlo Alberto.

Apertura attesa per fine gennaio

Passato Natale, con il suo boom di acquisti per i regali, è già trasloco in corso. L'apertura prevista è per fine gennaio in via Cavour 3, a pochi metri dall'attuale sede, ma con una superficie quasi dimezzata: dai 180 mq attuali, quando nel '96 il negozio si ingrandì assorbendo quello che era il Pub Britannia, il Paradiso dei Bambini passerà a poco più di 100 mq, distribuiti su due piani.

"Abbiamo avuto l'esigenza di ridurre gli spazi - ha spiegato Valeria Demo, nipote di quei nonno Domenico e nonna Mariuccia che aprirono l'attività nel'44 - ma porteremo l'atmosfera del Paradiso dei Bambini nel nuovo negozio, con lo stesso spirito che ci contraddistingue da sempre".

L'impegno di una intera famiglia

All'inizio erano Domenico e Mariuccia a gestire la giocheria con la figlia 15enne - la zia di Valeria - e successivamente si è unito anche il papà - nato proprio nell'anno di apertura - che per gestire la parte economica e amministrativa dell'attività lascerà un lavoro in FIAT come fisico. Oggi sono Valeria e il marito Davide a mandare avanti un negozio che da tre generazioni frequenta le fiere di settore per ricercare i giocattoli migliori e più caratteristici in circolazione.

Superate innumerevoli difficoltà

Il Paradiso dei Bambini ha superato la nascita dei supermercati, dei centri commerciali, l'avvento degli store online e la pandemia da Covid: "Ma cambierà solo l'indirizzo - specificano Valeria e Davide - restiamo la stessa famiglia che dal 1944 porta avanti l'attività con cura e passione".