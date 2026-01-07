Lotteria Italia, se nel Lazio è grande festa, a Torino ci si accontenta dei premi di consolazione: ecco i tagliandi vincenti

Solo premi di consolazione, per Torino e provincia, dalla Lotteria Italia di questo 2026. Se infatti a Roma e nel Lazio si fa grande festa, all'ombra della Mole ci si deve accontentare di qualche tagliando che si è aggiudicato i premi minori, dai centomila euro in giù.



Questo nonostante il fatto che - secondo i dati elaborati da Agimeg e Agipro News -, quest'anno siano stati venduti circa 9,6 milioni di tagliandi in tutto il Paese, andando a segnare un record che non si vedeva da 15 anni con un aumento del 10% rispetto all'anno scorso. Torino si è allineata, con un miglioramento dell'8%. Ma non è bastato.

Di seguito, ecco i biglietti estratti per i premi di consolazione, acquistati appunto nel capoluogo piemontese e nei Comuni vicini. Sperando che il prossimo anno la dea bendata possa voltarsi verso le nostre zone.



Premi da 100.000 euro

G279874 – Torino (TO)

I476752 – Torino (TO)

Premi da 50.000 euro

Z132743 – Torino (TO)

F466560 – Torino (TO)

Premi da 20.000 euro

I397712 – Orbassano (TO)

R343286 – Rivalta di Torino (TO)

S294818 – Torino (TO)

L371060 – Torino (TO)

L444286 – Torino (TO)

P482936 – Torre Pellice (TO)

L312092 – Rivoli (TO)