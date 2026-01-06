Stop a bici e moto nel Parco della Rocca di Cavour

Il fine è tutelare l’ambiente e la sicurezza all’interno del Parco della Rocca di Cavour, area di pregio paesaggistico e ambientalistico, riconosciuta come riserva naturale speciale.

Per questa ragione, il Comune, nelle scorse settimane, ha deciso di vietare l’accesso con moto e biciclette. Una decisione presa dopo una serie di accertamenti e sopralluoghi che hanno evidenziato un incremento del traffico ciclabile e moto ciclabile su sentieri e percorsi interni all’area boschiva. Problematica che secondo l’amministrazione reca danni concreti agli ecosistemi presenti – in particolare alla flora e alla fauna – oltre a creare criticità legate alla sicurezza dei pedoni che frequentano abitualmente il parco.

“Avevamo già una base di riferimento – osserva il sindaco Sergio Paschetta –, ovvero il regolamento di gestione della Rocca di Cavour, riconosciuta come sito di interesse comunitario, il cui piano di gestione prevede la pedonalizzazione dell’area. L’ordinanza interviene proprio per rafforzare tale indirizzo”.

Il divieto comprende anche la strada pedonale situata sul versante nord, che collega la cosiddetta ‘Scala Santa’ al piazzale in vetta: “Qualora si aprisse un dialogo o emergessero nuove proposte, siamo pienamente disponibili ad ascoltarle. Sarebbe un’opportunità positiva sia per noi sia per la Città Metropolitana di Torino” apre Paschetta.