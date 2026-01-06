Punto digitale facile: riapertura a Torre Pellice ma il servizio rischia la chiusura

Riaprirà venerdì 9 gennaio il Punto digitale facile di Torre Pellice in via Repubblica 3, chiuso per le feste. La chiusura definitiva del servizio è prevista per fine febbraio 2026, ma gli utenti sono così tanti che i comuni dell’Unione montana del Pinerolese si stanno attivando per trovare le risorse per prorogarlo.

Lo sportello di assistenza digitale era stato finanziato dai fondi Pnrr per la digitalizzazione e affidato dal Ciss (Consorzio intercomunale dei servizi sociali) del Pinerolese alla Cooperativa Valdocco. A Torre Pellice sono numerosi i cittadini che si sono rivolti al personale per essere aiutati con le nuove tecnologie: “Nel 2025 sono stati registrati 1.330 accessi, il numero più alto dopo quello di Pinerolo. Subito dietro di noi c’è il servizio di Luserna San Giovanni: anche lì sono stati registrati numeri importanti” spiega la sindaca Maurizia Allisio.

Il finanziamento europeo tuttavia permette di proseguire con il servizio per un paio di mesi: “Come Unione montana del Pinerolese stiamo quindi cercando risorse per continuare a fornire l’assistenza digitale ai cittadini – rivela Allisio –. Potremmo trovarle nei fondi per la digitalizzazione delle aree montane, ma dobbiamo prima completare un’analisi dei bisogni che sono differenti nei vari comuni. A Roletto, ad esempio, gli accessi sono stati pochissimi”.

Una delle ipotesi a cui Allisio sta lavorando assieme ad Alex Maurino, sindaco di Lusernetta, è quella di un servizio itinerante nei vari paesi.

Per il momento il Punto digitale facile di Torre Pellice sarà aperto il venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 13,30 alle 16,30 e il sabato dalle 9,30 alle 12,30.