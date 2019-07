Arriva in Piemonte l'app FarmaciAperte, per trovare quella aperta più vicina all'utente

Individuare rapidamente la farmacia aperta più vicina all'utente, con informazioni dettagliate su orari e percorso per raggiungerla. Da oggi è possibile grazie alla nuova app FarmaciAperte, lanciata da Federfarma Torino in partnership con Scaman e con il patrocinio di Cittadinanzattiva.

Si tratta di un primo progetto pilota che vede come punto di partenza proprio la Regione Piemonte, per estendersi in tutta Italia.